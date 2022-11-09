Президент футбольного клубу з Криму отримав вирок за держзраду

Обвинувачений Олександр Васильєв перебуває під санкціями України з 2018 року

Святошинський районний суд визнав винним президента футбольного клубу «Кримтеплиця», ексдепутата Верховної Ради Криму Олександра Васильєва у державній зраді і призначив 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення судді Валентини Новак, яке розміщено в газеті «Урядовий кур’єр».

Суд тривав з 2017 року. Саме ж засідання було заочним, оскільки обвинувачений перебуває в анексованому Росією Криму. Правоохоронці неодноразово викликали Васильєва на допити через оголошення у пресі. Однак він їх проігнорував.

Серед активів обвинуваченого, які підпадають під конфіскацію: автомобіль «Мерседес»; квартира, корпоративні права у ТОВ «ВТС Крим», футбольний клуб «Кримтеплиця», СВК «Донське», СТОВ «Кримтеплиця». Вказане майно арештовано українськими судами з 2015 року.

Крім цього, у 2018 році президент України наклав санкції на Олександра Васильєва.

Як повідомляв «Главком», за матеріалами СБУ до реального терміну позбавлення волі на 12 років засуджено посадовицю так званого «міністерства економічного розвитку республіки Крим». Правоохоронці затримали зловмисницю у квітні цього року на території Львівщини. Вони зірвали план жінки втекти через кордон з ЄС до Білорусі та згодом – до Росії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримано експоліцейську, яка працювала в окупаційній «народной милиции».

Також СБУ повідомила про підозру судді, який допомагав депортувати кримчан до Сибіру.