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Суд виніс вирок топчиновниці окупаційного міністерства Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд виніс вирок топчиновниці окупаційного міністерства Криму
фото ілюстративне

Підозрювана намагалася втекти через кордон з ЄС до Білорусі та згодом – до Росії

За матеріалами СБУ до реального терміну позбавлення волі на 12 років засуджено посадовицю так званого «міністерства економічного розвитку республіки Крим». Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що оперативники СБУ затримали зловмисницю у квітні цього року на території Львівщини. Вони зірвали план жінки втекти через кордон з ЄС до Білорусі та згодом – до Росії. Тоді ж їй повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що обіймаючи у 2014-2021 роках керівну посаду у «міністерстві економічного розвитку» так званого «уряду» окупованого Криму, «чиновниця» брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова країні-агресору», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів Галицький районний суд м. Львова визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримано експоліцейську, яка працювала в окупаційній «народной милиции».

Також СБУ повідомила про підозру судді, який допомагав депортувати кримчан до Сибіру.

Теги: СБУ росія Білорусь Крим

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