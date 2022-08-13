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Мессі вперше за 17 років не було включено до списку претендентів на «Золотий м'яч»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мессі вперше за 17 років не було включено до списку претендентів на «Золотий м'яч»
фото: Reuters

Не потрапив у список і одноклубник аргентинця по «Парі Сен-Жермен» бразилець Неймар

Нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі вперше за 17 років не був включений до списку претендентів на «Золотий м'яч» – нагороду, яка вручається найкращому футболістові року у світі.

Французький журнал France Football 12 серпня опублікував у соцмережі розширений список гравців, які претендують на приз. До нього увійшли 30 людей. Мессі вперше з 2005 року не було включено до шорт-листу. Він є семиразовим володарем «Золотого м'яча» та лауреатом 2021 року.

Не потрапив у список і одноклубник аргентинця по «Парі Сен-Жермен» бразилець Неймар.

До тридцятки найкращих гравців планети серед інших увійшли Тібо Куртуа («Реал», Бельгія), Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет), Карім Бензема («Реал», Франція), Роберт Левандовскі («Барселона», Польща), Гаррі Кейн («Тоттенхем», Англія), Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалія), Лука Модріч («Реал», Хорватія), Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті», Бельгія), Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жер» », Франція), Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті», Норвегія).

Ім'я володаря «Золотого м'яча» буде названо 17 жовтня.

Нагадаємо, Мессі став гравцем «ПСЖ» у 2021 році. Минулого сезону клуб став переможцем французької Ліги 1. Мессі взяв участь у 34 матчах у складі столичної команди, в яких йому вдалося забити 11 м'ячів та зробити 14 результативних передач.

Теги: Ліонель Мессі спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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