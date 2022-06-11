Суд США відхилив позов проти Роналду у справі про зґвалтування

Справу повністю припинили без можливості повторного розгляду

Окружна суддя США Дженніфер Дорсі відхилила позов проти Кріштіану Роналду, якого підозрюють у зґвалтуванні Кетрін Майорги у 2009 році. Суддя заявила у своїй постанові, що справа повністю припинена без можливості її повторного розгляду, інформує Associated Press.

У позові вимагалася додаткова виплата Майорзі, що могла складати мільйони доларів. Раніше Роналду заплатив жінці $375 тис. за мовчання.

Суддя відхилила позов через дії адвоката Майорги Леслі Марка Стовалла, якого звинуватили в тому, що у справі він використовував «злиті» та вкрадені документи, через які Роналду взаємодіяв зі своїми адвокатами.

Як відомо, Майорга подала на Роналду до суду в 2018 році. Кріштіану публічно відмовився визнавати свою провину, сторона португальця наполягає, що інтимний зв’язок футболіста з американкою відбувався за їхньої обопільної згоди.

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану Роналду повідомив про смерть свого сина.

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