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Бомбардир «Барселони» – третій гравець у XXI столітті, який забив 600 голів за кар'єру

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бомбардир «Барселони» – третій гравець у XXI столітті, який забив 600 голів за кар'єру
Левандовскі демонструє шалену форму в поточному сезоні
фото: Getty Images

Раніше це вдалося лише двом гравцям – Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі

34-річний форвард «Барселони» Роберт Левандовскі забив 600 голів за професійну кар'єру. У XXI столітті раніше це вдалося лише двом гравцям – Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі. Про це повідомляє ВВС.

Польський нападник став автором двох забитих м'ячів у матчі 10-го туру іспанської Прімери з «Вільярреалом» (3:0).

Цього сезону поляк провів 10 матчів у чемпіонаті Іспанії, забивши 11 голів і віддавши три результативні передачі. У Лізі чемпіонів Левандовскі зіграв у чотирьох іграх, забивши п'ять м'ячів.

Левандовскі раніше виступав за польські клуби «Дельта», «Зніч» та «Лех», а потім за німецькі «Борусію» (Дортмунд) та «Баварію».

Нагадаємо, володарем «Золотого м'яча» 2022 став французький форвард Карім Бензема, який виграв із «Реалом» Лігу чемпіонів та Ла Лігу, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберт Левандовскі

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