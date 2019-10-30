Про війну не чув? Російський боксер дуже образився, шо українці вболівають проти нього



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Дмітрій Бівол побив Леніна Кастільо, але не відчув українського тепла ESPN

Наївність росіян не перестає вражати

Російський боксер Дмітрій Бівол висловився про українських вболівальників, які були присутні на його поєдинку з домініканцем Леніним Кастільо.

Бівол розповів, що на трибунах було дуже багато українських фанатів, так як після нього боксував Олександр Усик. Він зазначив, що частина з них була налаштована негативно, особливо після того як Бівол з'явився з прапором Росії. «Під час поєдинку на чистій російській мові я чув крики: «Ленін, вперед! Кастільо, давай!» і розумів, що вболівають проти мене», - додав боксер.

13 жовтня Бівол ввосьме захистив титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). Він здобув перемогу над домініканцем Леніним Кастільо одноголосним рішенням суддів. Росіянин отримав статус суперчемпіона світу WBA.

Бівол жодного разу не поступався в професійному боксі. На його рахунку 17 перемог в 17 поєдинках, з них 11 нокаутом.