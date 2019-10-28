Ірина Фаріон вчить футболіста з Ґани вірша «Кохайтеся чорноброві, та не з москалями» (відео)
Тарас Григорович пишався б Іриною Дмитрівною
ФК «Рух»
Ірина Дмитрівна вклала у педагогічну діяльність усю душу
«Главком» уже розповідав про те, що Доктор філолофічних наук Ірина Фаріон провела ґанському форвардові львівського «Руху» Ернестові Антві урок української мови.
Досі існували тільки фотофакти події. А сьогодні з’явилося й відео. На ньому Ірина Дмитрівна студіює з Ернестом уривок з вірша Тараса Шевченка «Катерина», а саме ту частину, де є слова «кохайтеся чорноброві, та не з москалями».
Видно, що задоволення від процесу отримують і учень, і педагог.
Наразі 24-річний Ернест Антві у сезоні-2019/2020 провів у першій лізі шість матчів і забив два м’ячі.
«Рух» посідає у поточному чемпіонаті третє місце.