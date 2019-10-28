Ірина Фаріон вчить футболіста з Ґани вірша «Кохайтеся чорноброві, та не з москалями» (відео)



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Тарас Григорович пишався б Іриною Дмитрівною ФК «Рух»

Ірина Дмитрівна вклала у педагогічну діяльність усю душу

«Главком» уже розповідав про те, що Доктор філолофічних наук Ірина Фаріон провела ґанському форвардові львівського «Руху» Ернестові Антві урок української мови.

Досі існували тільки фотофакти події. А сьогодні з’явилося й відео. На ньому Ірина Дмитрівна студіює з Ернестом уривок з вірша Тараса Шевченка «Катерина», а саме ту частину, де є слова «кохайтеся чорноброві, та не з москалями».

Видно, що задоволення від процесу отримують і учень, і педагог.

Наразі 24-річний Ернест Антві у сезоні-2019/2020 провів у першій лізі шість матчів і забив два м’ячі.

«Рух» посідає у поточному чемпіонаті третє місце.