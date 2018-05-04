  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прокопевнюк завоювала першу українську медаль на чемпіонаті Європи з боротьби в Каспійську

    У втішному фіналі українка виборола бронзу
    Ілона Прокопевнюк завоювала першу нагороду для України на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить в російському місті Каспійськ. Наша спортсменка здобула бронзу в категорії 62 кг. Днем раніше Прокопевнюк програла чвертьфінал господині турніру Інні Тражуковій (2:4). Але оскільки росіянка вийшла у фінал, то українка отримала шанс поборотися
    • Сьогодні, 21:14
    • Розсилка
    Фото: unitedworldwrestling.org<figure class="image_center"> <div></div> </figure>
    Фото: unitedworldwrestling.org

    У втішному фіналі українка виборола бронзу

    Ілона Прокопевнюк завоювала першу нагороду для України на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить в російському місті Каспійськ.

    Наша спортсменка здобула бронзу в категорії 62 кг.

    Днем раніше Прокопевнюк програла чвертьфінал господині турніру Інні Тражуковій (2:4).

    Але оскільки росіянка вийшла у фінал, то українка отримала шанс поборотися за третє місце. В суперниці їй дісталася німкеня Луїзі Манзке, яку Ілона перемогла за півтори хвилини.

    Наша співвітчизниця виконала больовий прийом, змусивши опонентку здатися.

    Зазначимо, що рік тому Прокопевнюк стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи, а також взяла срібло на світовій першості U-23.

    Також відзначимо, що нагорода Ілони є єдиною для жіночої команди України на ЧЄ-2018.

    Поповнити скарбничку наших медалей зможуть тепер тільки борці вільного стилю.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи Збірна України спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ