Прокопевнюк завоювала першу українську медаль на чемпіонаті Європи з боротьби в Каспійську
- Сьогодні, 21:14
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У втішному фіналі українка виборола бронзу
Ілона Прокопевнюк завоювала першу нагороду для України на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить в російському місті Каспійськ.
Наша спортсменка здобула бронзу в категорії 62 кг.
Днем раніше Прокопевнюк програла чвертьфінал господині турніру Інні Тражуковій (2:4).
Але оскільки росіянка вийшла у фінал, то українка отримала шанс поборотися за третє місце. В суперниці їй дісталася німкеня Луїзі Манзке, яку Ілона перемогла за півтори хвилини.
Наша співвітчизниця виконала больовий прийом, змусивши опонентку здатися.
Зазначимо, що рік тому Прокопевнюк стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи, а також взяла срібло на світовій першості U-23.
Також відзначимо, що нагорода Ілони є єдиною для жіночої команди України на ЧЄ-2018.
Поповнити скарбничку наших медалей зможуть тепер тільки борці вільного стилю.
Джерело: xsport.ua