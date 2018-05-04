Прокопевнюк завоювала першу українську медаль на чемпіонаті Європи з боротьби в Каспійську

У втішному фіналі українка виборола бронзу

Ілона Прокопевнюк завоювала першу нагороду для України на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить в російському місті Каспійськ. Наша спортсменка здобула бронзу в категорії 62 кг. Днем раніше Прокопевнюк програла чвертьфінал господині турніру Інні Тражуковій (2:4). Але оскільки росіянка вийшла у фінал, то українка отримала шанс поборотися



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Фото: unitedworldwrestling.org

У втішному фіналі українка виборола бронзу

Ілона Прокопевнюк завоювала першу нагороду для України на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить в російському місті Каспійськ.

Наша спортсменка здобула бронзу в категорії 62 кг.

Днем раніше Прокопевнюк програла чвертьфінал господині турніру Інні Тражуковій (2:4).

Але оскільки росіянка вийшла у фінал, то українка отримала шанс поборотися за третє місце. В суперниці їй дісталася німкеня Луїзі Манзке, яку Ілона перемогла за півтори хвилини.

Наша співвітчизниця виконала больовий прийом, змусивши опонентку здатися.

Зазначимо, що рік тому Прокопевнюк стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи, а також взяла срібло на світовій першості U-23.

Також відзначимо, що нагорода Ілони є єдиною для жіночої команди України на ЧЄ-2018.

Поповнити скарбничку наших медалей зможуть тепер тільки борці вільного стилю.

Джерело: xsport.ua