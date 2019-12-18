Самовпевнений Лопес знову пригрозив Ломаченку



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Теофімо Лопес ESPN

Американський боксер не приховує неприязні до українського суперника

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0-0, 12 KO) знову пригрозив українському чемпіону за версіями WBA, WBO та WBC Василю Ломаченку. При цьому американський боксер не приховує неприязні до українського суперника.

«Мені не подобається Ломаченко. Він не імпонує мені як особистість. У нашому протиборстві буде неприязнь. Фанати люблять це. Суперники намагаються відібрати в мене мій хліб. Це вводить мене в режим звіра. Тому я збираюся вирубити Ломаченка», - передає слова Лопеса Boxing news 24.

Нагадаємо, нещодавно Лопес переміг нокаутом у другому раунді Річарда Коммі (29-3-0, 26 KO), виборовши чемпіонський титул в IBF.

Очікується, що вже в квітні може відбутися об’єднавчий бій Лопес – Ломаченко.