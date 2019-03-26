Євро-2019 з шахів: українці зберігають лише теоретичні шанси на медалі



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Володимир Онищук йде найліпше серед українців Шахова Україна

Найліпше з наших ідуть Антон Коробов та Володимир Онищук

У Скоп’є (Македонія) зіграні партії сьомого туру особистого чемпіонату Європи з шахів.

Лідерів наразі четверо: по шість очок з семи можливих набрали Максим Родштейн з Ізраїлю, Каспер Пйорун з Польщі, Нільс Ґраделіус із Швеції та Андрєй Єсипенко з РФ.

Українець Антон Коробов, який після шести турів ішов найліпше серед наших шахістів, зіграв чорними внічию з турком Емре Джаном.

Таким чином Коробов має п’ять очок і зберігає теоретичні шанси на медалі. Так само, як Володимир Онищук, котрий обіграв чорними росіянина Сєрґєя Лобанова і порівнявся за очками з Коробовим.

По 4,5 очка серед українців мають Пало Ельянов, Руслан Пономарьов, Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко і Петро Голубка.

По чотири пункти набрали Андрій Волокітін, Віталій Сивук, Еміль Мірзоєв і Валерій Невєров.

По 3,5 очка мають Костянтин Борсук, Сергій Павлов і Юрій Крикун.

По три очка – у Юлії Осьмак і Віктора Матвіїшена.

У восьмому турі завтра, 27 березня, Коробов і Онищук гратимуть білими відповідно проти угорця Віктор Ердоша і турка Емре Джана.