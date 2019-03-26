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    Євро-2019 з шахів: українці зберігають лише теоретичні шанси на медалі

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    Володимир Онищук йде найліпше серед українців - Євро-2019 з шахів: українці зберігають лише теоретичні шанси на медалі
    Володимир Онищук йде найліпше серед українців
    Шахова Україна

    Найліпше з наших ідуть Антон Коробов та Володимир Онищук

    У Скоп’є (Македонія) зіграні партії сьомого туру особистого чемпіонату Європи з шахів.

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    Лідерів наразі четверо: по шість очок з семи можливих набрали Максим Родштейн з Ізраїлю, Каспер Пйорун з Польщі, Нільс Ґраделіус із Швеції та Андрєй Єсипенко з РФ.

    Українець Антон Коробов, який після шести турів ішов найліпше серед наших шахістів, зіграв чорними внічию з турком Емре Джаном.

    Таким чином Коробов має п’ять очок і зберігає теоретичні шанси на медалі. Так само, як Володимир Онищук, котрий обіграв чорними росіянина Сєрґєя Лобанова і порівнявся за очками з Коробовим.

    По 4,5 очка серед українців мають Пало Ельянов, Руслан Пономарьов, Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко і Петро Голубка.

    По чотири пункти набрали Андрій Волокітін, Віталій Сивук, Еміль Мірзоєв і Валерій Невєров.

    По 3,5 очка мають Костянтин Борсук, Сергій Павлов і Юрій Крикун.

    По три очка – у Юлії Осьмак і Віктора Матвіїшена.

    У восьмому турі завтра, 27 березня, Коробов і Онищук гратимуть білими відповідно проти угорця Віктор Ердоша і турка Емре Джана.

     Читайте також: Євро-2019 з шахів: українець Коробов вв’язується в боротьбу за нагороди
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    шахи Руслан Пономарьов Емре Джан Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Еміль Мірзоєв Володимир Онищук Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юрій Кузубов Валерій Невєров Петро Голубка Олександр Моїсеєнко Андрєй Єсипенко Каспер Пйорун Максим Родштейн
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