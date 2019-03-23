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    Євро-2019 з шахів: Пономарьов, Коробов і 17-річний талант пробиваються в лідери

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    17-річний Кирило шевченко наразі йде найліпше поміж українських шахістів - Євро-2019 з шахів: Пономарьов, Коробов і 17-річний талант пробиваються в лідери
    17-річний Кирило шевченко наразі йде найліпше поміж українських шахістів
    Шахова Україна

    Загалом переконливим виступ українських шахістів наразі не назвеш

    На особистому чемпіонаті Європи з шахів у македонському Скоп'є зіграні партії п'ятого туру.

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    Обидва українці, які після чотирьох турів ішли найвище (мали по три очка з чотирьох можливих) виграти не змогли. Проте якщо Руслан Пономарьов чорними зіграв із Самвелом Тер-Сахакяном із Вірменії внічию, то Олександр Моїсеєнко білими несподівано програв чеху Збинеку Грачеку.

    Зате поступово набирає оберти рейтинговий лідер серед 17-ти українських учасників чемпіонату Європи. Антон Коробов виграв у Скоп'є другу партію поспіль. На цей раз він обіграв білими поляка Ґжеґожа Насуту.

    Лідерів на чемпіонаті Європи зараз четверо: по 4,5 очка з п'яти можливих набрали Максим Родштейн з Ізраїлю, угорець Ференц Беркеш, росіянин Кіріл Алексеєнко і поляк Каспер Пйорун.

    Четверо українців відстають від лідерів на очко. Крім Пономарьова і Коробова то Сергій Павлов і Кирило Шевченко. Сергій у п'ятому турі переміг білими росіянина Євгенія Романова, а Кирило теж білими здолав земляка Костянтина Борсука.

    По три очки з українців набрали Петро Голубка, Віталій Сивук, Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов, Володимир Онищук і Павло Ельянов. По 2,5 - Борсук, Юрій Крикун, Валерій Невєров, Еміль Мірзоєв, Андрій Волокітін. По два очка - Юлія Осьмак і Віктор Матвіїшен.

    Всього в чемпіонаті Європи бере участь 361 учасник.

    Шостий з 11-ти запланованих турів відбудеться завтра, 24 березня. Коробов і Пономарьов зіграють білими відповідно з Даніілом Юффою з РФ і французом Себастьєном Мазом. Шевченко і Павлов гратимуть чорними - проти хорвата Маріо Босіочіча і німця Фалько Біндріха.

     Читайте також: Чемпіонат Європи з шахів: Коробов нарешті «прокинувся», Ельянов далі «дрімає»
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    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Павло Ельянов Еміль Мірзоєв Володимир Онищук Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Валерій Невєров Віктор Матвіїшен Петро Голубка Олександр Моїсеєнко Кіріл Алексеєнко Каспер Пйорун Самвел Тер-Сахакян Збинек Грачек Ґжеґож Насута Максим Родштейн Ференц Беркеш
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