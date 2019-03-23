Євро-2019 з шахів: Пономарьов, Коробов і 17-річний талант пробиваються в лідери



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17-річний Кирило шевченко наразі йде найліпше поміж українських шахістів Шахова Україна

Загалом переконливим виступ українських шахістів наразі не назвеш

На особистому чемпіонаті Європи з шахів у македонському Скоп'є зіграні партії п'ятого туру.

Обидва українці, які після чотирьох турів ішли найвище (мали по три очка з чотирьох можливих) виграти не змогли. Проте якщо Руслан Пономарьов чорними зіграв із Самвелом Тер-Сахакяном із Вірменії внічию, то Олександр Моїсеєнко білими несподівано програв чеху Збинеку Грачеку.

Зате поступово набирає оберти рейтинговий лідер серед 17-ти українських учасників чемпіонату Європи. Антон Коробов виграв у Скоп'є другу партію поспіль. На цей раз він обіграв білими поляка Ґжеґожа Насуту.

Лідерів на чемпіонаті Європи зараз четверо: по 4,5 очка з п'яти можливих набрали Максим Родштейн з Ізраїлю, угорець Ференц Беркеш, росіянин Кіріл Алексеєнко і поляк Каспер Пйорун.

Четверо українців відстають від лідерів на очко. Крім Пономарьова і Коробова то Сергій Павлов і Кирило Шевченко. Сергій у п'ятому турі переміг білими росіянина Євгенія Романова, а Кирило теж білими здолав земляка Костянтина Борсука.

По три очки з українців набрали Петро Голубка, Віталій Сивук, Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов, Володимир Онищук і Павло Ельянов. По 2,5 - Борсук, Юрій Крикун, Валерій Невєров, Еміль Мірзоєв, Андрій Волокітін. По два очка - Юлія Осьмак і Віктор Матвіїшен.

Всього в чемпіонаті Європи бере участь 361 учасник.

Шостий з 11-ти запланованих турів відбудеться завтра, 24 березня. Коробов і Пономарьов зіграють білими відповідно з Даніілом Юффою з РФ і французом Себастьєном Мазом. Шевченко і Павлов гратимуть чорними - проти хорвата Маріо Босіочіча і німця Фалько Біндріха.