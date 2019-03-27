За два тури до завершення Євро-2019 з шахів на чемпіонство претендують українці Коробов і Пономарьов



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16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов вже давно не претендував на найвищі місця Шахова Україна

Правда, для потрапляння в трійку призерів обом іменитим українцям бажано перемагати

У Скоп’є (Македонія) виходить на фінішну пряму особистий чемпіонат Європи з шахів.

Лідерів наразі відразу семеро. По сім очок із дев’яти можливих набрали поляк Каспер Пйорун, Максим Родштейн з Ізраїлю, швед Нільс Ґранделіус, іспанець Давід Антон Ґуйхарро , а також троє росіян Владислав Артем’єв, Андрєй Єсипенко і Григорій Опарін.

Претендентами на медалі є двоє українців – Антон Коробов і Руслан Пономарьов. Коробов у дев’ятому турі зіграв чорними внічию з Родштейном, а Пономарьов теж чорними обіграв іншого ізраїльтянина Євгенія Постного.

Інші 15-ро українців, які беруть участь у цьому чемпіонаті Європи, шанси на нагороди фактично втратили. Теоретично на щось претендувати можуть лише Юрій Кузубов і Володимир Онищук, які мають по шість очок. Але для того, щоб увійти до числа призерів, Юрієві і Володимиру мало просто перемагати – треба очікувати на осічки суперників.

Завтра, 28 березня, відбудуться партії десятого туру. Коробов зіграє проти Сєрґєя Мовсесяна, Пономарьов – проти румуна Константіна Лупулеску, Кузубов – проти поляка Матеуша Бартеля, Онищук – проти білоруса Кіріла Ступака.