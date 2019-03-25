Євро-2019 з шахів: українець Коробов вв’зується в боротьбу за нагороди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Коробов виправдовує роль лідера Шахова Україна

Змагання в Македонії перейшли екватор

У македонській столиці Скоп’є зіграні партії шостого з 11-ти турів особистого чемпіонату Європи з шахів.

Лідирують за підсумками понад половини змагань Максим Родштейн з Ізраїлю і поляк Каспер Пйорун. Вони набрали по 5,5 очка з шести можливих. Восьмеро шахістів набрали по п’ять пунктів, ще 22-є – по 4,5.

В числі останніх – українець Антон Коробов, котрий у шостому турі переміг білими росіянина Данііла Юффу.

Із трьох інших українців, які за підсумками п’яти турів теж ішли найліпше, не програв тільки Руслан Пономарьов. 16-й чемпіон світу зіграв білими внічию з французом Себастьєном Мазом. А ось Кирило Шевченко і Сергій Павлов свої партії чорними програли. Кирило поступився хорвату Маріо Босіочічу, Сергій – німцеві Фалько Біндріху.

Поряд із Пономарьовим серед українців з чотириочковим доробком дистанцію подолали також Юрій Кузубов і Володимир Онишук. По 3,5 очка – в Еміля Мірзоєва, Павла Ельянова, Валерія Невєрова, Андрія Волокітіна, Сергія Павлова, Петра Голубки, Кирила Шевченка, Віталія Сивука і Костянтина Борсука. По три пункти мають Юлія Осьмак і Юрій Крикун, два – Віктор Матвіїшен.

Сьогодні, 25 березня в Скоп’є будуть зіграні партії сьомого туру. Коробов зіграє чорними з турком Емре Джаном.