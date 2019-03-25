  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Євро-2019 з шахів: українець Коробов вв’зується в боротьбу за нагороди

    • Розсилка
    Антон Коробов виправдовує роль лідера - Євро-2019 з шахів: українець Коробов вв’зується в боротьбу за нагороди
    Антон Коробов виправдовує роль лідера
    Шахова Україна

    Змагання в Македонії перейшли екватор

    У македонській столиці Скоп’є зіграні партії шостого з 11-ти турів особистого чемпіонату Європи з шахів.

    Читайте також

    Лідирують за підсумками понад половини змагань Максим Родштейн з Ізраїлю і поляк Каспер Пйорун. Вони набрали по 5,5 очка з шести можливих. Восьмеро шахістів набрали по п’ять пунктів, ще 22-є – по 4,5.

    В числі останніх – українець Антон Коробов, котрий у шостому турі переміг білими росіянина Данііла Юффу.

    Із трьох інших українців, які за підсумками п’яти турів теж ішли найліпше, не програв тільки Руслан Пономарьов. 16-й чемпіон світу зіграв білими внічию з французом Себастьєном Мазом. А ось Кирило Шевченко і Сергій Павлов свої партії чорними програли. Кирило поступився хорвату Маріо Босіочічу, Сергій – німцеві Фалько Біндріху.

    Поряд із Пономарьовим серед українців з чотириочковим доробком дистанцію подолали також Юрій Кузубов і Володимир Онишук. По 3,5 очка – в Еміля Мірзоєва, Павла Ельянова, Валерія Невєрова, Андрія Волокітіна, Сергія Павлова, Петра Голубки, Кирила Шевченка, Віталія Сивука і Костянтина Борсука. По три пункти мають Юлія Осьмак і Юрій Крикун, два – Віктор Матвіїшен.

    Сьогодні, 25 березня в Скоп’є будуть зіграні партії сьомого туру. Коробов зіграє чорними з турком Емре Джаном.

     Читайте також: Євро-2019 з шахів: Пономарьов, Коробов і 17-річний талант пробиваються в лідери
    Читайте також
    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Павло Ельянов Еміль Мірзоєв Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Валерій Невєров Віктор Матвіїшен Петро Голубка Каспер Пйорун Максим Родштейн Себастьєн Маз Данііл Юффа Маріо Босіочіч Фалько Біндріх
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ