Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ПСЖ розгромив «Інтер» та став переможцем Ліги чемпіонів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ розгромив «Інтер» та став переможцем Ліги чемпіонів
ПСЖ розгромили «Інтер» з рахунком 5:0

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок

Футбольний клуб «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей. Про це повідомляє «Главком».

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: Ліга чемпіонів Інтер перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 1 травня
Атака РФ на міста України, підписання угоди про рідкоземи: головне за ніч
1 травня, 05:42
Поєдинок «ПСЖ» – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«ПСЖ» – «Арсенал»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
7 травня, 12:30
Іньїго Мартінес ризикував отримати червону картку за свій вчинок
«Інтер» – «Барселона»: Мартінес підтвердив, що плюнув у Ачербі
7 травня, 13:03
Найбільші шанси виграти Лігу чемпіонів, згідно з оцінкою Opta, має «ПСЖ»
«ПСЖ» – «Інтер»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
8 травня, 16:36
У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером»
УЄФА опублікувала команду тижня в Лізі чемпіонів
8 травня, 21:52
Іштван Ковач буде головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА назвала арбітрів, які працюватимуть на фіналах єврокубків
13 травня, 17:07
Щоб перемогти, треба перейти у режим війни
Щоб перемогти, треба перейти у режим війни
21 травня, 09:06
США виграли чемпіонат світу з хокею 2025
Збірна США виграла чемпіонат світу з хокею вперше з 1960 року
26 травня, 01:26
Михайло Палій займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP
Юний українець, який втратив ногу через рак, вийшов на поле з гравцями перед фіналом Ліги чемпіонів
Вчора, 23:29

Новини

ПСЖ розгромив «Інтер» та став переможцем Ліги чемпіонів
ПСЖ розгромив «Інтер» та став переможцем Ліги чемпіонів
Юний українець, який втратив ногу через рак, вийшов на поле з гравцями перед фіналом Ліги чемпіонів
Юний українець, який втратив ногу через рак, вийшов на поле з гравцями перед фіналом Ліги чемпіонів
Україна здобула першу медаль на Євро-2025 зі спортивної гімнастики
Україна здобула першу медаль на Євро-2025 зі спортивної гімнастики
Ексгравець «Динамо» вперше за дев'ять років отримав виклик до збірної Фінляндії
Ексгравець «Динамо» вперше за дев'ять років отримав виклик до збірної Фінляндії
«Складно вижити». Чотириразовий олімпійський чемпіон поскаржився на низькі пенсії у Росії
«Складно вижити». Чотириразовий олімпійський чемпіон поскаржився на низькі пенсії у Росії
«ПСЖ» – «Інтер»: де та коли дивитися фінал Ліги чемпіонів
«ПСЖ» – «Інтер»: де та коли дивитися фінал Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
68K
Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України
35K
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
31K
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»
13K
Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua