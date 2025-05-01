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Атака РФ на міста України, підписання угоди про рідкоземи: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака РФ на міста України, підписання угоди про рідкоземи: головне за ніч
Головні новини ночі проти 1 травня
фото: Юлія Свириденко

В Одесі є жертви на постраждалі внаслідок атаки. Влучання прийшлось у багатоповерхівку

Росія атакувала ударними дронами Одесу, Харків, Сумщину, Київ та область, Україна та США підписали угоду про мінерали, у Харкові внаслідок вибуху невідомого предмету травмувались двоє людей, «Барселона» та «Інтер» розписали нічию у півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 1 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака РФ на українські міста

Одеса

Російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку на Одесу. У результаті обстрілу постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, школа, супермаркет і легкові автомобілі.

У різних районах міста зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури. У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовують рятувальники.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. Трьох осіб госпіталізовано, медики надають усю необхідну допомогу.

Харків

Харків атакували російські дрони. Влучання сталося в АЗС у Київському районі. На місці влучання сталась пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія» по Київському району Харкова.

Сумщина

Росіяни атакували Сумщину дронами. Зафіксовано «приліт» по об'єкту промисловості. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим пролунало вісім вибухів в одному зі старостинських округів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Київ та область

У ніч на 1 травня ворожі дрони атакували Київ та область. У регіоні працювала ППО. Місцеві пабліки пишуть, що на Київщині зайнялась пожежа після російської атаки.

Вибухи на Київщині почались близько 00:30, у Києві також було гучно. Стало відомо, що після атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа. Наразі невідомо що саме загорілось.

Україна та США підписали угоду про надра

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала Юлія Свириденко.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.
 

У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою травмувались двоє осіб

Увечері 30 квітня в одному з районів Харкова стався вибух невідомого пристрою, травмувались двоє осіб. 

Зазначається, що у Немишлянському районі Харкова стався вибух вибухонебезпечного пристрою невстановленого типу.

Внаслідок вибуху двоє цивільних осіб отримали мінно-вибухові травми середнього ступеня тяжкості.

Поєдинок «Барселони» та «Інтера» у півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25

В Іспанії на «Естадіо Олімпіко» відбувся перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Місцева «Барселона» та міланський «Інтер» зіграли в нічию 3:3.

Італійці приголомшили господарів вже в дебюті – Тюрам забив на першій хвилині, а Дюмфріс додав другий м’яч на 20-й. Каталонці відігралися завдяки голам Ламіна Ямаля та Феррана Торреса.

У другому таймі Дюмфріс оформив дубль, але вже за дві хвилини автогол Яна Зоммера після удару Рафіньї знову вирівняв рахунок.

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Теги: Харків пожежа вибух інвестиції школа Інтер Україна Юлія Свириденко ворог супермаркет

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