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«Інтер» – «Барселона»: Мартінес підтвердив, що плюнув у Ачербі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Інтер» – «Барселона»: Мартінес підтвердив, що плюнув у Ачербі
Іньїго Мартінес ризикував отримати червону картку за свій вчинок
Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Між Мартінесом та Ачербі виникла суперечка після того, як «Інтер» забив гол із пенальті

Захисник «Барселони» Іньїго Мартінес підтвердив, що плюнув у спину футболісту «Інтера» Франческо Ачербі під час гри 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Главком з посиланням на FOX Sports.

Наприкінці першого тайму між Мартінесом та Ачербі виникла суперечка після того, як «Інтер» забив гол із пенальті.

«Він святкував, коли рахунок став 2:0, крикнув мені просто у вухо. З мого боку, це була непотрібна реакція, але я не потрапив у нього. Пролетіло за метр від нього. Якби ні, то суддя видалив мене», – заявив Мартінес.

Нагадаємо, міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. 

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Інтер ФК Барселона

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