Збірна США виграла чемпіонат світу з хокею вперше з 1960 року

Збірна США здобула перемогу над командою Швейцарії з рахунком 1:0

У неділю, 25 травня 2025 року, на льодовій арені Avicii Arena в Стокгольмі завершився фінальний поєдинок чемпіонату світу з хокею. Збірна США здобула мінімальну перемогу над командою Швейцарії з рахунком 1:0, ставши чемпіоном світу вперше за 65 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати вирішального матчу.

Фінал ЧС-2025: хід гри

Основний час поєдинку завершився без закинутих шайб. Лише в овертаймі американцям вдалося зламати захист суперника. Переможну шайбу закинув форвард збірної США Тейдж Томпсон.

Ще в другому періоді на 26-й хвилині США отримали шанс відкрити рахунок, але буліт у ворота швейцарців не реалізував Конор Гарланд.

Історична перемога США

Золота нагорода 2025 року стала третьою в історії збірної США. До цього американці здобували «золото» у 1933 році та в 1960-му, коли чемпіонат світу проводився у рамках Олімпійських ігор. Таким чином, команда перервала 65-річну перерву без перемог на світовому рівні. У скарбничці США також дев'ять срібних і дев'ять бронзових медалей.

Шлях до фіналу

На турнірі американці продемонстрували впевнену гру. У чвертьфіналі вони перемогли Фінляндію з рахунком 5:2, а в півфіналі розгромили Швецію – 6:2.

Водночас збірна Швейцарії до фіналу пройшла без жодної пропущеної шайби у матчах плей-офф. У чвертьфіналі команда впевнено обіграла Австрію 6:0, а в півфіналі знищила Данію – 7:0. Востаннє швейцарці пропускали ще на груповому етапі – у грі проти Казахстану.

Для Швейцарії це вже четверта срібна нагорода на чемпіонатах світу – раніше команда посідала друге місце у 1935, 2013 та 2018 роках.

Матч за «бронзу»

У грі за третє місце господарі турніру – збірна Швеції здобула переконливу перемогу над Данією з рахунком 6:2. Після нульового першого періоду шведи закинули три шайби у другому та ще три у третьому періоді. Данці змогли відповісти двома голами, але цього було замало.

Це друга поспіль бронзова медаль для Швеції на чемпіонатах світу. Для збірної Данії ж вихід до півфіналу став найвищим досягненням в історії їхніх виступів на світовій арені.

Нагадаємо, хокеїсти збірної США стали фіналістами чемпіонату світу-2025, обігравши у 1/2 фіналу Швецію. Про це повідомляє «Главком».

Півфінальна зустріч, що відбулася сьогодні, 24 травня, у Стокгольмі, завершилася з рахунком 6:2 на користь американців

Збірна США дванадцятий раз у своїй історії вийшла у фінал чемпіонату світу та вперше з 1960 року (тоді турнір проходив у рамках Олімпійських ігор).