Вперше за 2800 років. Про олімпійські санкції щодо Росії

Путінська спортивна ганьба

Мовою оригіналу Историческое событие за все 2800 лет проведения Олимпиад в мире - беспрецедентные санкции против России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчане поражают своим масштабом. Список наказаний для спорта РФ: 1. Россия отстранена от участия в Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчане, и утратила полномочия члена Международного олимпийского

Путінська спортивна ганьба

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Историческое событие за все 2800 лет проведения Олимпиад в мире - беспрецедентные санкции против России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчане поражают своим масштабом.

Список наказаний для спорта РФ:

1. Россия отстранена от участия в Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчане, и утратила полномочия члена Международного олимпийского комитета. Запрещено в каком-либо виде использовать на Олимпиаде российскую символику, гимн, флаг. Участие российских спортсменов возможно только под нейтральным флагом, гимн - олимпийский, название команды - «Олимпийские атлеты из России».

2. Пожизненно дисквалифицирован и отлучен от мирового спорта министр спорта РФ В.Мутко, замминистра спорта Ю.Нагорный, исключен из состава Международного олимпийского комитета глава НОК РФ А.Жуков. Представители сборной РФ и министерства спорта на Олимпиаду не приглашаются. Читайте також Жданов: Росія згвалтувала олімпійські цінності. Їй не місце на Іграх Сьогодні, 08:48

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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