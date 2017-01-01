Вперше за 2800 років. Про олімпійські санкції щодо Росії
- Сьогодні, 10:07
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Путінська спортивна ганьба
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Историческое событие за все 2800 лет проведения Олимпиад в мире - беспрецедентные санкции против России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчане поражают своим масштабом.
Список наказаний для спорта РФ:
1. Россия отстранена от участия в Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчане, и утратила полномочия члена Международного олимпийского комитета. Запрещено в каком-либо виде использовать на Олимпиаде российскую символику, гимн, флаг. Участие российских спортсменов возможно только под нейтральным флагом, гимн - олимпийский, название команды - «Олимпийские атлеты из России».
2. Пожизненно дисквалифицирован и отлучен от мирового спорта министр спорта РФ В.Мутко, замминистра спорта Ю.Нагорный, исключен из состава Международного олимпийского комитета глава НОК РФ А.Жуков. Представители сборной РФ и министерства спорта на Олимпиаду не приглашаются.
3. По итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи у сборной РФ отобрано 11 медалей, команда опустилась с 1-го места в командном зачете на 5-е. Церемония вручения наград другим спортсменам, у которых россияне украли победы, будет проведена торжественно в Пхенчане, чтобы весь мир видел, как честным спортсменам возвращают украденное российскими ворами.
4. Более 20 российских олимпийцев отстранены от спорта пожизненно. На Олимпиаду допускаются только спортсмены, прошедшие допинг-контроль международных органов, участники допинг-скандалов не допускаются. Запрещено посещение Олимпиады также врачам и тренерам, которые работали с российскими спортсменами, уличенными в применении допинга.
5. Россия обязана компенсировать все расходы на проведение расследования по допингу в РФ, а также выплатить МОК 15 миллионов долларов для создания в РФ независимой организации по допинг-тестированию.
6. При точном выполнении всех указанных мер, полномочия РФ и участие в Международном олимпийском комитете будут восстановлены ПОСЛЕ завершения Олимпиады в Пхенчане.
Российское руководство полностью деморализовано. Отстраненный глава Олимпийского комитета России Жуков наконец принес извинения за действия РФ перед международным олимпийским движением. Государственный телеканал «Россия» уже заявил, что транслировать игры в Пхенчане отказывается. Не хотят, чтобы россияне стали свидетелями путинского позора.
Джерело: блог Юрія Бутусова