Міжнародний союз біатлоністів обговорить питання виступу російських спортсменів на Іграх-2018
- Сьогодні, 14:46
-
Розсилка
Засідання відбудеться 10 грудня
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) запланував позачергове засідання Виконавчого комітету для вирішення питання допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Засідання відбудеться 10 грудня.
Після його закінчення підсумки будуть оприлюднені на спеціальній прес-конференції, точний час початку якої буде оголошено під час етапу Кубка світу в Гохфільцені.
Нагадаємо, 5 грудня МОК прийняв рішення допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором.
МОК може дозволити російським спортсменів взяти участь в церемонії закриття Олімпійських ігор-2018, хоча спочатку повідомлялося про зворотнє.
6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосить рішення з питання участі російських спортсменів на Олімпійських іграх в Пхьончхані.
Джерело: xsport.ua