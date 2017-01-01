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    Міжнародний союз біатлоністів обговорить питання виступу російських спортсменів на Іграх-2018

    Засідання відбудеться 10 грудня
    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) запланував позачергове засідання Виконавчого комітету для вирішення питання допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Засідання відбудеться 10 грудня. Після його закінчення підсумки будуть оприлюднені на спеціальній прес-конференції,
    • Сьогодні, 14:46
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    Засідання відбудеться 10 грудня

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) запланував позачергове засідання Виконавчого комітету для вирішення питання допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані.

    Про це повідомляє офіційний сайт організації.

    Засідання відбудеться 10 грудня.

    Після його закінчення підсумки будуть оприлюднені на спеціальній прес-конференції, точний час початку якої буде оголошено під час етапу Кубка світу в Гохфільцені.

    Нагадаємо, 5 грудня МОК прийняв рішення допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором.

    МОК може дозволити російським спортсменів взяти участь в церемонії закриття Олімпійських ігор-2018, хоча спочатку повідомлялося про зворотнє.

    6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосить рішення з питання участі російських спортсменів на Олімпійських іграх в Пхьончхані.

    Джерело: xsport.ua

    Росія допінг Олімпійські Ігри Путін МОК
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