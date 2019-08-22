Путінський підлабузник вдягнув футболку «Шахтаря» (фото)



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Президент країни-окупанта з піарником клубу-чемпіона частково окупованої України Конором Макґреґором Instagram Конора Макґреґора

Після побиття людини похилого віку в пабі Конора Макґреґора занесло в футболку клубу Ахметова

Колишній чемпіон світу абсолютного бійцівського чемпіонату в напівлегкій вазі Конор Макґреґор з Ірландії вдягнув форму донецького футбольного клубу «Шахтар». «Гірники» похизувалися такою співпрацею в рамках спільного партнерства з букмекерською конторою на власних сторінках у соцмережах.

Конор Макґреґор: «Слався, родной «Шахтьор»

Нагадаємо, що торік Макґреґор під час чемпіонату світу з футболу в РФ захоплювався і виставляв спільні фото з президентом РФ Путіним. А буквально тиждень тому одіозний боєць побив літнього чоловіка в пабі за те, що той відмовився пити з ним віскі.

Схоже партнерство робить чинним чемпіонам України велику честь.