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    Путінський підлабузник вдягнув футболку «Шахтаря» (фото)

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    Президент країни-окупанта з піарником клубу-чемпіона частково окупованої України Конором Макґреґором - Путінський підлабузник вдягнув футболку «Шахтаря» (фото)
    Президент країни-окупанта з піарником клубу-чемпіона частково окупованої України Конором Макґреґором
    Instagram Конора Макґреґора

    Після побиття людини похилого віку в пабі Конора Макґреґора занесло в футболку клубу Ахметова

    Колишній чемпіон світу абсолютного бійцівського чемпіонату в напівлегкій вазі Конор Макґреґор з Ірландії вдягнув форму донецького футбольного клубу «Шахтар». «Гірники» похизувалися такою співпрацею в рамках спільного партнерства з букмекерською конторою на власних сторінках у соцмережах.

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    Конор Макґреґор: «Слався, родной «Шахтьор»

    Нагадаємо, що торік Макґреґор під час чемпіонату світу з футболу в РФ захоплювався і виставляв спільні фото з президентом РФ Путіним. А буквально тиждень тому одіозний боєць побив літнього чоловіка в пабі за те, що той відмовився пити з ним віскі.

    Схоже партнерство робить чинним чемпіонам України велику честь.

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