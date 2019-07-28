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    Душевне виконання гімну напередодні матчу на Суперкубок між «Шахтарем» і «Динамо» (відео)

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    Цього разу славень лунав у дитячому виконанні - Душевне виконання гімну напередодні матчу на Суперкубок між «Шахтарем» і «Динамо» (відео)
    Цього разу славень лунав у дитячому виконанні
    Скрін-шот

    У виконанні дітей славень лунає по-особливому

    У ці хвилини донецький «Шахтар» і київське «Динамо» розігрують на одеському стадіоні «Чорноморець» Суперкубок України.

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    Передувало поєдинку вручення індивідуальних призів за сезон-2018/2019, а також виконання національного славня, яке на цей раз вийшло особливо душевним.

    У середині першого тайму рахунок у матчі за Суперкубок не відкритий.

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