Душевне виконання гімну напередодні матчу на Суперкубок між «Шахтарем» і «Динамо» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього разу славень лунав у дитячому виконанні Скрін-шот

У виконанні дітей славень лунає по-особливому

У ці хвилини донецький «Шахтар» і київське «Динамо» розігрують на одеському стадіоні «Чорноморець» Суперкубок України.

Передувало поєдинку вручення індивідуальних призів за сезон-2018/2019, а також виконання національного славня, яке на цей раз вийшло особливо душевним.

У середині першого тайму рахунок у матчі за Суперкубок не відкритий.