Футбол повертається. Скрипник як альтернатива «Шахтарю» та «Динамо»

Чи зможе Віктор Скрипник, за плечима якого досвід роботи в німецькій Бундеслізі, зробити луганську «Зорю» претендентом на Лігу чемпіонів? ФК «Зоря»

У новому футбольному сезоні буде чимало ноу-хау. Проте це навряд чи зробить наш чемпіонат конкурентнішим

Сьогодні, 28 липня в Україні стартує новий футбольний сезон. Причому одразу ж – із нововведення. Річ у тім, що традиційно новий чемпіонат розпочинається поєдинком за Суперкубок, в якому сходяться чемпіон та володар Кубка (або срібний призер і команда, що зробила «золотий дубль», як цього разу). Так буде й на цей раз – в Одесі вже традиційно заспів сезону організують «Шахтар» і «Динамо». Проте саме цього дня, в останню неділю липня, матчем «Ворскла» - «Зоря» офіційно стартує й чемпіонат країни. Чемпіонат, який буде вирізнятися на тлі попередніх хоча б «фасадом».

Формат

Почнемо з того, що так пізно – 28 липня – наша елітна футбольна першість не розпочиналася вже давно (з середини дев’яностих років минулого століття). А все тому, що карти організаторам змагань сплутали вибори до Верховної ради. Попервах планувалося, що матч за Суперкубок буде зіграно 21 липня, проте через дострокові вибори до нашого парламенту поліція не могла ґарантувати забезпечення безпеки на стадіоні. Відтак керівництво Прем’єр-ліги вирішило змістити дату проведення матчу на тиждень.

Одначе не лише цим буде знаменний новий чемпіонат. Якщо нічого не зміниться за прийдешній рік, то сезон-2019/2020 востаннє буде проводитися за старою формулою. Тобто, дванадцять команд зіграють в два кола, після чого буде поділ на шістки – верхню і нижню, які також проведуть у межах свого «прайду» двоколовий турнір, що визначить і героїв, і невдах. У цьому сенсі також будуть нововведення. Через рік в чемпіонаті УПЛ буде вже 14 колективів, відтак по закінченню сезону-2019/2020 до «вишки» напряму перейдуть дві найкращі команди першої ліги, а колектив, що посяде в еліті останнє місце, в стикових поєдинках за право залишитися в УПЛ зіграє з третьою командою першої ліги.

І ще кілька слів про новинки формату. Останнє, п’яте єврокубкове місце для України (в другий кваліфайн Ліги Європи) відтепер буде здобуватися не напряму, а в матчах на виліт. У цій «пульці» братимуть участь команди, що посіли два останніх місця у верхній шістці і два перших – у нижній. Математично це матиме такий вигляд: п’ята команда зіграє з восьмою, а шоста – з сьомою. Переможці цих «півфіналів» в очному двобої визначать щасливчика, котрому буде проторована дорога в кваліфікацію Лігу Європи.

Лідери

Ну і, зрештою, ще одне нововведення в сезоні, що стартує. Уже в суперкубковому матчі в тестовому режимі буде діяти система ВАР (відео-асистент рефері). Перші півроку ця новація на наших аренах існуватиме в режимі офлайн. Тобто, відеоасистенти не контактуватимуть з головним арбітром зустрічі. А вже з лютого наступного року – в системі онлайн, тобто суддя в полі матиме змогу звертатися за допомогою до своїх невидимих на перший погляд помічників. На папері ця інновація має достоту серйозний і перспективний вигляд, проте в реальності може виявитися інакше. Передовсім тому, що ця система – недешеве задоволення. Поки що за нього платить національна федерація, і клубам це подобається. А що буде потім, коли ФФУ/УАФ перестане тринькати гроші?

Менше з тим, сезон, як і завше, очікується з цікавістю й завзяттям. Як і все нове. Навіть те, що давно забуте старе. Бо якоїсь особливої інтриги в боротьбі за призові місця не передбачається. На жаль.

За золото, як і раніше, змагатимуться два наші визнані ґранди. Складно навіть уявити, що має статися, аби хтось третій, окрім «Шахтаря» і «Динамо», вклинився в ці чемпіонські розбірки. Надто вже недосяжний цей дует для решти. Проте в середині цього дуету не все так очевидно, як минулі рази. Коли раніше «Шахтар» і візуально, й класово переважав свого головного конкурента ще на самому старті, то наразі ситуація не бачиться такою очевидною. Кияни непогано підсилилися (прийшов кваліфікований ґанський опорник Кадірі й екс-лідер «Зорі» Караваєв). Новачки мають суттєво підсилити варіативність гри «біло-синіх». Першочергово – в атаці. І позбавити, нарешті, динамівського тренера можливості плакатися з приводу відсутності «глибини складу». Тепер ця глибина є. Решта – клопіт Олександра Хацкевича.

З допомогою Мохаммеда Кадірі Олександр Хацкевич розраховує зміцнити середню ланку

«Шахтар» цього літа нікого не купував, проте одну суттєву зміну зробив. Точніше, був вимушений це зробити. Після трьох вдалих сезонів тренер «помаранчево-чорних» Паулу Фонсека накивав п’ятами в «Рому». І при першій же можливості намагається ангажувати когось зі своїх колишніх підопічних. Поки що – невдало, та чим дідько не жартує. Натомість «гірники» уклали угоду зі ще одним португальським наставником – Луїшем Каштру. Новоспечений тренер чемпіонів України одразу взявся перекроювати змагальну схему команди (із 4-2-3-1 на 4-1-4-1, із переведенням Марлоса на місце «десятки»). Поки що виходить лише час від часу. Чим не шанс для «Динамо» надолужити згаяне?

«Шістки»

Після цих двох на нашому футбольному видноколі довго нікого не видно. Й лише потім з-за рогу вигулькнуть «Зоря» з «Олександрією». Й інші з пелотону. Команда Володимира Шарана минулої першості фінішувала з історичною бронзою, проте цього разу повторити трюк буде дуже складно. Бо, з одного боку, команда в кадровому сенсі більше втратила, аніж здобула, а з іншого – їй доведеться розриватися на два фронти (участь у груповому турнірі Ліги Європи), а це навряд чи зіграє на руку в чемпіонаті (переконуємося зайвий раз на прикладі «Ворскли» в минулому сезоні).

«Зорю» наразі називають «третьою силою» в чемпіонаті. Складно сказати, чи заслужено, чи безпідставно. Адже луганці наче й отримали ковток свіжого повітря у вигляді запрошення нового тренера Віктора Скрипника, котрий уже почав перелаштовувати підопічних на гру «першим номером», проте тут таки втратили свого стрижневого виконавця й капітана Караваєва. Чи замінить його новобранець Юрченко, який нарешті повернувся на рідні терени після закордонних мандрів?

Хто ще теоретично може претендувати на місце в верхній шістці? Передовсім «Десна». З фінансами в команді все більш-менш нормально, кістяк колективу зберігся, новачки прийшли достоту вправні (як за мірками УПЛ). Вочевидь, «Маріуполь», який завше може розраховувати на «неліквід» із «Шахтаря».

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«Щось Незрозумілос»

Хотілося б, щоб серйозні завдання виконував у новому сезоні й СК «Дніпро-1». Найбільш прогресуюча вітчизняна команда за два роки подолала шлях від другої ліги до еліти. Й наразі, за словами її тренера Дмитра Михайленка, буде намагатися закріпитися в УПЛ. Бачиться, що наставник дніпрян трохи лукавить. Його команда за потенціалом може претендувати на більше, ніж крихти з «барського столу». Один лише динамівський «подарунок» у вигляді орендованих Супряги з Булецою чого варті.

Ну, а далі – суцільна терра інкоґніта. На цій непаханій цілині, як і завше останнім часом, привілейоване становище у «Карпат». Якщо раніше той проект називали «Лос Карпатос», натякаючи прозоро на іспанський вектор у розвитку, то зараз залишається «Щось Незрозумілос», бо одна революція закінчилася, а інша ще не почалася. Хоча навряд чи хтось буде проти, аби таке теля з’їло вовка.

Що маємо в «сухому залишку»? «Ворсклу», «Олімпік», «Львів» і «Колос». Надто мало для інтриги. Проте досить, аби комусь пити кров. Надто мало для видовища. Проте досить, аби вважати чемпіонат більш-менш повноцінним. Власне, маємо те, що маємо.

З тим і стартуємо.

Олександр Васильєв, для «Главкома»



