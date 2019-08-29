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    П’ятеро українських боксерок гарантували собі медалі чемпіонату Європи

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    "В когось є сумніви?" - підписала це фото півфіналістка чемпіонату Європи Анна Охота&nbsp; - П’ятеро українських боксерок гарантували собі медалі чемпіонату Європи
    "В когось є сумніви?" - підписала це фото півфіналістка чемпіонату Європи Анна Охота 
    Фото ФБУ

    Половина з нашої збірної виступить у півфіналах континентальної першості

    У Мадриді відбулися заключні чвертьфінальні поєдинки Чемпіонату Європи з боксу серед жінок. За їх результатами п’ятьом представницям Національної збірної України вдалося пробитися до півфіналів змагань та гарантувати собі нагороди континентальної першості! 

    Отже за вихід до фіналу змагатимуться у півфіналах

    Вагова категорія 48 кг – Анна Охота

    Вагова категорія 51 кг – Тетяна Коб

    Вагова категорія 64 кг – Марія Бова

    Вагова категорія 81 кг – Анастасія Черноволенко

    Вагова категорія +81 кг – Тетяна Шевченко

     Читайте також: Українка пробилася до півфіналу чемпіонату Європи з боксу

    За інформацією Федерації боксу України, збірна команда України увійшла до трійки лідерів Європи за кількістю півфіналісток. Перше місце посіла команда Росії, яка буде представлена в 1/2 в восьми вагових категоріях, а друге та третє місця розділили між собою команди Італії та України з п’ятьма учасницями півфіналів.

    Сьогодні, 29 серпня, на чемпіонаті Європи вихідний день. Півфінальні поєдинки змагань відбудуться 30 серпня.

     

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