П’ятеро українських боксерок гарантували собі медалі чемпіонату Європи



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"В когось є сумніви?" - підписала це фото півфіналістка чемпіонату Європи Анна Охота Фото ФБУ

Половина з нашої збірної виступить у півфіналах континентальної першості

У Мадриді відбулися заключні чвертьфінальні поєдинки Чемпіонату Європи з боксу серед жінок. За їх результатами п’ятьом представницям Національної збірної України вдалося пробитися до півфіналів змагань та гарантувати собі нагороди континентальної першості!

Отже за вихід до фіналу змагатимуться у півфіналах

Вагова категорія 48 кг – Анна Охота

Вагова категорія 51 кг – Тетяна Коб

Вагова категорія 64 кг – Марія Бова

Вагова категорія 81 кг – Анастасія Черноволенко

Вагова категорія +81 кг – Тетяна Шевченко

Українка пробилася до півфіналу чемпіонату Європи з боксу Читайте також:

За інформацією Федерації боксу України, збірна команда України увійшла до трійки лідерів Європи за кількістю півфіналісток. Перше місце посіла команда Росії, яка буде представлена в 1/2 в восьми вагових категоріях, а друге та третє місця розділили між собою команди Італії та України з п’ятьма учасницями півфіналів.

Сьогодні, 29 серпня, на чемпіонаті Європи вихідний день. Півфінальні поєдинки змагань відбудуться 30 серпня.