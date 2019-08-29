Під вигуки «Лома!» та бурхливі оплески Василь Ломаченко провів відкрите тренування в Лондоні



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Багатогранні таланти українського боксера REUTERS

У столиці Британії пройшло відкрите тренування перед вечором боксу, на якому зустрінуться українець Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл

Цієї суботи, 31 серпня, український боксер легкої ваги Василь Ломаченко проведе свій наступний бій, в якому захищатиме чемпіонські титули WBA (Super) і WBO в легкій вазі і побореться за вакантний пояс WBC. Суперником Василя буде британець Люк Кемпбелл.

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Напередодні зустрічі в Лондоні відбулося відкрите тренування боксерів. Вихід Василя Ломаченка в ринг викликав неабиякий ажіотаж у глядацькій залі. Василя зустрічали бурхливими оплесками, вигуками «Лома» і українським прапором. Наш боксер порадував публіку коротким спарингом і жонглюванням м'ячиками.