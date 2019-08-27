Українка пробилася до півфіналу чемпіонату Європи з боксу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підтримка рідних уболівальників не допомогла іспанській спортсменці на чемпіонаті Європи Фото з соцмереж

Лідерка збірної України, полтавчанка Анна Охота, здолала іспанку на її домашньому ринзі

У Мадриді триває Чемпіонат Європи з боксу серед жінок. Україну на змаганнях представляють десятеро спортсменок. Сьогодні денну програму континентальної першості відкрив четвертьфінальний поєдинок у ваговій категорії до 54 кг між українкою Анною Охотою та представницею Іспанії Лаурою Фуертес.

У боротьбі за вихід до півфіналу континентальної першості, лідер української команди, перший номер посіву на змаганнях, полтавчанка Анна Охота, переконливо здолала господарку рингу, чим гарантувала собі як мінімум бронзу чемпіонату Європи.

Напередодні ще двом представницям нашої команди напрочуд впевнено вдалося пройти до медального заліку змагань - до півфіналів Континентальної першості пробилися: Анастасія Чорноколенко (вагова категорія до 81 кг) та Тетяна Шевченко (вагова категорія понад 81 кг).

Перед виїздом на чемпіонат Європи, готовність українських боксерок до змагань прокоментував головний тренер жіночої збірної України Сергій Гордієнко:

- За медалі можуть поборотися всі дівчата, кожній це під силу. Все залежить від жеребу, від арбітражу та, авжеж, від них самих. В принципі, команда підготовлена, а там вже – як Бог дасть. Сподіваємось виступити не гірш, ніж на останньому чемпіонаті Європи.