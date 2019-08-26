Непереможний український супертяж битиметься з американцем, якого в бою за титул не нокаутував Кличко



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Олександр Захожий повинен побити підстаркуватого Кевіна Джонсона Коллаж із соцмереж

Олександр Захожий отримав найсильнішого суперника в кар’єрі

Менеджер перспективного українського суперважковаговика Олександра Захожого (12-0, 10 КО), Макс Міхайлев повідомив, що наступний поєдинок його підопічного відбудеться 11 жовтня в Німеччині, де йому буде протистояти досвідчений екс-претендент на титул чемпіона світу американець Кевін Джонсон (34-14-1, 18 КО).

Кевінові Джонсону зараз 39. Пік його кар’єри припав на 2009 рік, коли він мав майже ідеальний рекорд – 22 перемоги при одній нічиїй і бився за титул чемпіона світу за версією WBC з українцем Віталієм Кличком. Віталій тоді переміг одноголосним суддівським рішенням.

У грудні 2012-го Джонсона не зміг нокаутувати ще один майбутній чемпіон світу – британець Тайсон Ф’юрі. Він теж переміг за очками.

У перший в кар’єрі нокаут Кевіна в травні 2015-го відправив британець Ентоні Джошуа в бою за титул WBC International. То була четверта поразка Джонсона поспіль.

Попередніх два своїх бої – британцеві Натану Ґорману і росіянину Шиґабудіну Алієву – підстаркуватий боєць цьогоріч теж програв.

Захожий у своєму попередньому поєдинку 15 червня поточного року нокаутував у другому раунді боснійця Срдана Ґоведарицю.