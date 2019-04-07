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    Ракицький забив за «Зеніт» у другому матчі поспіль (відео)

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    Ракицький передає вітання Шевченку - Ракицький забив за «Зеніт» у другому матчі поспіль (відео)
    Ракицький передає вітання Шевченку
    UA-Футбол

    Ярослав проявляє себе як майстер виконання штрафних ударів

    Український оборонець петербурзького «Зеніту» Ярослав Ракицький забиває у чемпіонаті Росії в другому матчі поспіль. На цей раз Ярослав відкрив рахунок у принциповому матчі проти московського «Локомотива», красиво пробивши зі штрафного удару.

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    Матч завершився нічиєю 1:1.

    Зеніт - Локомотив. Гол Ракицького

    У минулому турі російського чемпіонату Ракицький також відзначився результативним ударом зі штрафного, який став переможним у матчі проти «Оренбурга».

    29-річний Ракицький перейшов в «Зеніт» у зимове трансферне вікно їх донецького «Шахтаря». Сума трансферу склала 10 мільйонів євро. У поточному сезоні він взяв участь у п'яти матчах чемпіонату Росії, в яких став автором двох голів.

    На даний момент його команда посідає перше місце в таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів на чотири очки.

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