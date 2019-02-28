Венглинський: Люди віддають найдорожче - життя. А Ракицький їде в Росію і набиває кишені



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Олег Венглинський поставив на місце Ракицького, Селезньова і іже з ними скрін-шот

Екс-нападник, а нині телеексперт жорстко пройшовся по тих, хто живе в паралельній реальності

Колишній футболіст київського «Динамо» та «Дніпра» Олег Венглинський під час програми «Про Футбол», у якій він є експертом, гідно відповів своїм товаришам по ремеслу, які люблять повторювати мантру «спорт внє політікі».



- До недавніх пір я вважав, що спорт і зокрема футбол поза політикою, - каже Олег. - Але, звичайно, з часом я свою точку зору переглянув. Коли у нас у країні гинуть мирні люди, коли наші молоді хлопці, воїни ціною своїх життів захищають наше мирне небо над головою, то стояти осторонь, вдавати, що нас це не стосується і прикриватися гаслами «футбол поза політикою», «футбольний вік короткий» чи «мені треба годувати сім'ю» в цій ситуації недоречно. Бо люди віддають найдорожче - життя. А людина, образно кажучи, Ракицький їде в Росію і набиває там свої кишені. Так, це його вибір, свідомий. Він сам про це каже. Але за такий вибір треба нести відповідальність. Як мінімум футболіст Ракицький не повинен бути гравцем національної збірної України.