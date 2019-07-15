«Реал» може знову віддати Луніна в оренду



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Андрій Лунін Real Madrid CF

Кейлор Навас вирішив залишитися другим воротарем мадридців

Мадридський «Реал» може знову віддати в оренду українського голкіпера Андрія Луніна. Наразі в клубі підшуковують можливі варіанти, інформує Marca.

Раніше в «Реалі» планували залишити Луніна другим воротарем основної команди. Дублер Тібо Куртуа минулого сезону Кейлор Навас збирався залишити мадридців. Однак він передумав та залишається в команді.

Оренду для Луніна «Реал» шукає за наступними вимогами: команда елітного дивізіону чемпіонату Іспанії та гарантована велика кількість ігрового часу.

Минулого сезону Лунін виступав у оренді в «Леганесі». Наразі він разом з основною командою перебуває в передсезонному турі Північною Америкою.