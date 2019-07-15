  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Реал» може знову віддати Луніна в оренду

    • Розсилка
    Андрій Лунін - «Реал» може знову віддати Луніна в оренду
    Андрій Лунін
    Real Madrid CF

    Кейлор Навас вирішив залишитися другим воротарем мадридців

    Мадридський «Реал» може знову віддати в оренду українського голкіпера Андрія Луніна. Наразі в клубі підшуковують можливі варіанти, інформує Marca.

    Раніше в «Реалі» планували залишити Луніна другим воротарем основної команди. Дублер Тібо Куртуа минулого сезону Кейлор Навас збирався залишити мадридців. Однак він передумав та залишається в команді.

    Оренду для Луніна «Реал» шукає за наступними вимогами: команда елітного дивізіону чемпіонату Іспанії та гарантована велика кількість ігрового часу.

    Читайте також: Зідан залишив «Реал» через смерть брата

    Минулого сезону Лунін виступав у оренді в «Леганесі». Наразі він разом з основною командою перебуває в передсезонному турі Північною Америкою.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ