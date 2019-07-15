Зідан залишив «Реал» через смерть брата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зінедін Зідан Sky Sports

Тренер мадридців терміново залишив табір команди в Канаді

Розкрито причини термінового від’їзду головного тренера мадридського «Реалу» Зінедіна Зідана з тренувального табору команди в Канаді.

У французького спеціаліста помер старший брат Фаріде, якому було 54 роки. Деякий час він боровся з онкологічною хворобою.

Інформацією про втрату Зідан поділився в мережі Інстаграм.

Зінедін Зідан очолював «Реал» з 2016 по літо 2018 року. У березні поточного року він повернувся до мадридського клубу.

«Реал» наразі перебуває в передсезонному турне в Північні Америці.