Зідан залишив «Реал» через смерть брата
Зінедін Зідан
Sky Sports
Тренер мадридців терміново залишив табір команди в Канаді
Розкрито причини термінового від’їзду головного тренера мадридського «Реалу» Зінедіна Зідана з тренувального табору команди в Канаді.
У французького спеціаліста помер старший брат Фаріде, якому було 54 роки. Деякий час він боровся з онкологічною хворобою.
Інформацією про втрату Зідан поділився в мережі Інстаграм.
Зінедін Зідан очолював «Реал» з 2016 по літо 2018 року. У березні поточного року він повернувся до мадридського клубу.
«Реал» наразі перебуває в передсезонному турне в Північні Америці.
Читайте також: Малиновський підпише угоду з «Аталантою»