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    Зідан залишив «Реал» через смерть брата

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    Зінедін Зідан - Зідан залишив «Реал» через смерть брата
    Зінедін Зідан
    Sky Sports

    Тренер мадридців терміново залишив табір команди в Канаді

    Розкрито причини термінового від’їзду головного тренера мадридського «Реалу» Зінедіна Зідана з тренувального табору команди в Канаді.

    У французького спеціаліста помер старший брат Фаріде, якому було 54 роки. Деякий час він боровся з онкологічною хворобою.

    Інформацією про втрату Зідан поділився в мережі Інстаграм.

    Зінедін Зідан очолював «Реал» з 2016 по літо 2018 року. У березні поточного року він повернувся до мадридського клубу.

    «Реал» наразі перебуває в передсезонному турне в Північні Америці.  

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