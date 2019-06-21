Червоненко пояснив, за що йому дали звання Заслуженого майстра спорту



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Євген Червоненко

Він зауважує, що звання дається за сукупністю заслуг

Екс-міністр транспорту і зв’язку Євген Червоненко пояснив, за які заслуги йому дали звання Заслуженого майстра спорту. Так він відреагував на публікацію «Главкому» «Міністр Жданов всупереч законодавству присвоїв Червоненку звання Заслуженого майстра спорту». В статті йдеться про те, шо він не відповідає п’яти вимогам для неолімпійських та національних видах спорту для надання йому цього звання.

Червоненко заявив, що Національна автомобільна федерація за ініціативою тренерів подала його на отримання цього звання ще при президентстві Петра Порошенка.

«Справа в тому, що неолімпійські види спорту, про які йдеться в статті, не відносяться до технічних, до яких відноситься автогонки, – каже Червоненко. – Вимоги по технічних видах спорту були сформульовані ще при Радянському Союзі і федерація вважає, що сьогодні вони такі самі. Є специфіка автомобільного спорту – це спорт величезних грошей, ризиків та небезпек. Міжнародна громадськість вважає, що я найтитулованіший українець в цьому виді спорту. Плюс федерація, мабуть, врахувала, що «Ялта-ралі», яке я організовував, стало кращим етапом чемпіонату Європи».

Червоненко зауважує, що звання Заслуженого майстра спорту дається за сукупністю заслуг.

«Я почав спортивну кар’єру в 1981 році, коли виграв чемпіонат Дніпропетровської області, – перераховує він свої досягнення. – Через рік був призером чемпіонату України, ще через рік чемпіоном України і Спартакіади України. В 1983 році я вже був в першій шістці чемпіонату Радянського Союзу. Ми перші з Олександром Салюком-старшим два раза виграли Югославське ралі, перемагали у Франції, Германії та інших країнах. В 1991 році ми стали останніми чемпіонами СРСР і Спартакіади народів СРСР. Після цього я пішов в політику, але з 2005 по 2011 роки був президентом Автомобільної федерації України. За цей час Україна зі 145 місця в світовій класифікації перейшла на 7-ме, в Україну приїжджав легендарний президент FIA Жан Тодт.

В 2011 році я жартома повернувся на трасу «Ялта-ралі», але жарт завершився тим, що я став призером чемпіонату України. І згодом повернувся в професійний спорт і добився результатів, яких ніхто в Україні не досягав. В 2013 році ми з Олександром Салюком-молодшим стали чемпіонами Кубку Європу по ралі за п’ять етапів до кінця чемпіонату, в 2014-м ми лідирували весь рік і стали другими в Трофеї Європи, в 2015-му команда «Червоненко racing» зайняла третє місце в чемпіонаті Європи. Паралельно я чотири рази став абсолютним чемпіоном України. І я привів гроші в український автомобільний спорт».

Нагадаємо, Євген Червоненко балотується на цих парламентських виборах як самовисуванець по одеському округу № 134.