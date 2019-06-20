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    У Києві відбудеться міська спартакіада серед потерпілих на виробництві

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    У Києві відбудеться міська спартакіада серед потерпілих на виробництві

    За результатами змагань буде сформована команда для участі у фінальних змаганнях VІI Всеукраїнської спартакіади

    У п’ятницю, 21 червня, об 11:00 розпочнеться VІI Київська міська спартакіада серед потерпілих на виробництві «Сила духу».

    У програмі спартакіади настільний теніс, шахи, гирьовий спорт, армспорт, дартс, бомбаскет (кидання м’яча у баскетбольне кільце). Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Основна мета проекту «Сила духу» – соціально-психологічна адаптація потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також залучення таких киян до участі у громадському житті, заняття спортом і фізичною культурою.

    За результатами київської спартакіади буде сформована збірна команда управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Києві, яка візьме участь у фінальних змаганнях VІI Всеукраїнської спартакіади потерпілих на виробництві «Сила духу» в Ужгороді 18-20 вересня.

    Організатори події: управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Києві, Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».

    Місце проведення: вул. Мілютенка, 6-А, спортивна база Київського національного торговельно-економічного університету (поблизу станції метро «Лісова»).

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