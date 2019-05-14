Вітання Кличку: батьки учнів з «Восходу» власноруч відремонтували зруйноване «тітушками»



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Батьки і тренери самі полагодили зруйнований зал Фото із соцмереж

Люди не стали чекати, коли керівництво міста про них згадає

Як уже повідомляв «Главком», 23 квітня група «тітушок» напала і розгромила приміщення спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці. За підсумками інциденту київські правоохоронці тоді затримали 62 особи.

Відреагував на скандал і київський міський голова Віталій Кличко. «Я був тут неодноразово, займаюся вирішенням цієї проблеми. І цей комплекс буде збережений, спортивні секції тут працювати і діти будуть займатися спортом», - запевнив мер по гарячих слідах.

Але на тому й усе. Минув майже місяць і Сергій Пантелус, один із батьків дітей, які займаються в ДЮСШ «Восход», розповів на своїй сторінці у «Фейсбуку», що наслідки руйнувань довелося усувати власноруч.

«Шановний Віталію Володимировичу, - звернувся чоловік через соцмережі до Кличка. - Після того, як 23 квітня 2019 був розграбований і зруйнований СК «Восход», «тітушками» ТОВ «Київенергоком», ми, тренери і батьки спортсменів, а також пересічні громадяни, яким не байдужа доля підростаючого покоління українців, змогли за 10 днів відновити з руїн зали, які були розгромлені і розграбовані вандалами.

Ви, дуже часто презентуєте Україну в світі спорту в найкращому вигляді, але при цьому не бачите проблем у вас прямо перед носом. У дітей нахабно і безбожно віджимають спорткомплекс. У жовтні 2017 року на прес-конференції, котра відбувалася в СК «Восход», Ви особисто оголосили всій Україні, що не допустите схожої ситуації. Більше того, приймете участь в поліпшенні і реставрації самого спорткомлексу, а також не допустите подібних інцидентів.

Але як показують реалії сьогодення, це просто слова, які абсолютно ні до чого не призвели. Навіть не так - ситуація погіршилася. То чи не час вам, Віталію Володимировичу, відповісти за свої обіцянки у 2017 році прямо перед усіма тренерами, спортсменами, а також їх батьками? «Ми не боксуємо - ми боремося!!!»

Зауважимо, що розуміння проблематики «Восходу» Віталій Кличко озвучував й зовсім нещодавно. Він підкреслив, що в 1997 році «Київський радіозавод», якому належав спорткомплекс, був визнаний банкрутом, а в травні 2016 завод продав комплекс «Восход».

«4,5 гектарів землі стадіону і 7000 квадратних метрів приміщення купили за 800 000 гривень! Тільки уявіть! Я одне можу сказати: тут буде центр боксу і спортивні секції, буде спортивний комплекс. І не потрібно підключати будь-які батальйони, щоб влаштовувати розборки, які останнім часом тут відбуваються. Це я звертаюся до представників того, хто вважає себе новим власником. Спорткомплекс буде належати громаді Києва», - підкреслив Віталій Кличко.