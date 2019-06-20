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    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»

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    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»

    На стадіоні «Чорноморець» відбувся товариський футбольний матч між збірними мерів міст України і Словаччини

    19 червня 2019 року в рамках проведення XV Українського муніципального форуму Асоціації міст України на стадіоні «Чорноморець» відбувся товариський футбольний матч між збірними мерів міст України і Словаччини.

    Минулого року футбольній команді мерів міст України виповнилося 10 років, у нинішньому складі команда грає з 2016 року і не раз займала призові місця. Словацька збірна мерів - одна з найсильніших команд Європи.

    Суперників по футбольному полю привітав мер Одеси Геннадій Труханов, зазначивши, що командні види спорту зближують, дозволяють краще пізнати один одного, а також вчать працювати в команді.

    Мерів Асоціації міст України, Асоціації міст та громад Словаччини також привітали Генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, Почесний консул Словаччини в Одесі Михайло Музалев, керівництво Асоціацій обох країн, а також представники українського професійного футболу.

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    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»
    Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»

    Підтримати команди прийшли учасники форуму - представники українських громад. Право почати матч, розігравши м'яч, було надано Геннадію Трухановому і Андреасу Кіферу.

    Матч закінчився з рахунком 4: 1 на користь збірної команди Асоціації міст і громад Словаччини. Всі учасники отримали пам'ятні медалі, а команди - футбольні м'ячі від Одеської міської ради та Асоціації міст України.

    Восени 2020 року обидві збірні візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу серед міських голів, який відбудеться в Словаччині.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Одеса Словаччина мер Україна Геннадій Труханов
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