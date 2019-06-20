Мери міст України та Словаччини зіграли на одеському «Чорноморці»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На стадіоні «Чорноморець» відбувся товариський футбольний матч між збірними мерів міст України і Словаччини

19 червня 2019 року в рамках проведення XV Українського муніципального форуму Асоціації міст України на стадіоні «Чорноморець» відбувся товариський футбольний матч між збірними мерів міст України і Словаччини.

Минулого року футбольній команді мерів міст України виповнилося 10 років, у нинішньому складі команда грає з 2016 року і не раз займала призові місця. Словацька збірна мерів - одна з найсильніших команд Європи.

Суперників по футбольному полю привітав мер Одеси Геннадій Труханов, зазначивши, що командні види спорту зближують, дозволяють краще пізнати один одного, а також вчать працювати в команді.

Мерів Асоціації міст України, Асоціації міст та громад Словаччини також привітали Генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, Почесний консул Словаччини в Одесі Михайло Музалев, керівництво Асоціацій обох країн, а також представники українського професійного футболу.

Підтримати команди прийшли учасники форуму - представники українських громад. Право почати матч, розігравши м'яч, було надано Геннадію Трухановому і Андреасу Кіферу.

Матч закінчився з рахунком 4: 1 на користь збірної команди Асоціації міст і громад Словаччини. Всі учасники отримали пам'ятні медалі, а команди - футбольні м'ячі від Одеської міської ради та Асоціації міст України.

Восени 2020 року обидві збірні візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу серед міських голів, який відбудеться в Словаччині.