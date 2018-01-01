Родченков у масці зажадав від МОК не дати Росії вийти під своїм прапором на закритті Олімпіади-2018
- Сьогодні, 18:56
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На думку Родченкова, олімпійський рух сьогодні потребує серйозних реформ по боротьбі з допінгом
Перед закінченням зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї 59-річний Родченков дав перше інтерв'ю міжнародній новинній компанії з того моменту, як він втік з Москви.
Під час інтерв'ю Родченков був у масці: йому не можна показувати обличчя через передбачувану загрозу з боку «агентів Кремля». У своєму першому інтерв'ю перед стартом Ігор, яке він дав американському каналу CBS, Родченков виступав зі зміненою зовнішністю.
«Міжнародний олімпійський комітет сьогодні зіткнувся з «найважливішим моментом в своїй історії», - сказав Родченков.
Організації належить вирішити, чи зможуть російські спортсмени вийти під національним прапором на церемонії закриття у неділю, 25 лютого.
Дозволити їм це зробити було б «найгіршим рішенням» з боку МОК, впевнений Родченков.
На думку колишнього спортивного чиновника, олімпійський рух сьогодні потребує серйозних реформ по боротьбі з допінгом. Якщо їх не буде, то «олімпіада помре», - говорить Родченков.