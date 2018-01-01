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    Родченков у масці зажадав від МОК не дати Росії вийти під своїм прапором на закритті Олімпіади-2018

    На думку Родченкова, олімпійський рух сьогодні потребує серйозних реформ по боротьбі з допінгом
    Перед закінченням зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї 59-річний Родченков дав перше інтерв'ю міжнародній новинній компанії з того моменту, як він втік з Москви. Під час інтерв'ю Родченков був у масці: йому не можна показувати обличчя через передбачувану загрозу з боку «агентів Кремля». У своєму першому інтерв'ю перед стартом
    • Сьогодні, 18:56
    • Розсилка
    Григорій Родченков. Фото:&nbsp;sports.ru
    Григорій Родченков. Фото: sports.ru

    На думку Родченкова, олімпійський рух сьогодні потребує серйозних реформ по боротьбі з допінгом

    Перед закінченням зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї 59-річний Родченков дав перше інтерв'ю міжнародній новинній компанії з того моменту, як він втік з Москви.

    Під час інтерв'ю Родченков був у масці: йому не можна показувати обличчя через передбачувану загрозу з боку «агентів Кремля». У своєму першому інтерв'ю перед стартом Ігор, яке він дав американському каналу CBS, Родченков виступав зі зміненою зовнішністю.

    «Міжнародний олімпійський комітет сьогодні зіткнувся з «найважливішим моментом в своїй історії», - сказав Родченков.

    Як змінювався зовнішній вигляд Григорія Родченкова. Фото: sports.ru
    Як змінювався зовнішній вигляд Григорія Родченкова. Фото: sports.ru

    Організації належить вирішити, чи зможуть російські спортсмени вийти під національним прапором на церемонії закриття у неділю, 25 лютого.

    Дозволити їм це зробити було б «найгіршим рішенням» з боку МОК, впевнений Родченков.

    На думку колишнього спортивного чиновника, олімпійський рух сьогодні потребує серйозних реформ по боротьбі з допінгом. Якщо їх не буде, то «олімпіада помре», - говорить Родченков.

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