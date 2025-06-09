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Роналду назвав клуб, де він продовжить кар'єру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Роналду назвав клуб, де він продовжить кар'єру
Контракт Роналду із «Аль-Насром» закінчується наприкінці червня
фото: Reuters

Роналду розповів про своє майбутнє після перемоги у Лізі націй

Португальський нападник Кріштіану Роналду заявив, що продовжить виступати у складі клубу «Аль-Наср». Про це повідомляє «Главком».

Роналду, чий контракт із «Аль-Насром» закінчується наприкінці червня, розповів про своє майбутнє після перемоги у Лізі націй.

«Майбутнє? Це нічого не змінить», – сказав Роналду журналісту.

Потім кореспондент уточнив у Кріштіану, чи означає це, що він залишиться в Аль-Насрі.

«Так», – відповів португалець.

У складі клубу із Саудівської Аравії португалець зіграв 105 поєдинків, забив 93 голи і віддав 17 асистів.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що Кріштіану Роналду може зіграти на клубному чемпіонаті світу. При цьому «Аль-Наср» у турнірі участі не бере.

Збірна Португалії вдруге в історії виграла Лігу націй, здолавши Іспанію в драматичному фіналі.

Основний час гри Іспанія – Португалія завершився з рахунком 2:2, а у серії пенальті перемогу принесла точна спроба Рубена Невеша – 5:3.

Перебіг фінального матчу

  • 21 хвилина – Мартін Субіменді відкриває рахунок
  • 26 хвилина – Нуну Мендеш зрівнює ударом у нижній кут.
  • 45 хвилина – Педрі виводить Оярсабаля на удар, і той пробиває між ніг Діогу Кошті
  • 61 хвилина – Кріштіану Роналду забиває 138-й гол за збірну після рикошету й прострілу з флангу – 2:2.

У додатковий час рахунок не змінився. У серії пенальті Іспанія допустила єдину помилку: промахнувся Альваро Мората. Рубен Невеш реалізував вирішальний удар для Португалії.

Фінал Ліги націй-2024/25

Португалія – Іспанія – 2:2 (5:3 у серії пенальті)

Голи: Мендеш (26), Роналду (61) – Субіменді (21), Оярсабаль (45)

Португалія – перша команда, яка виграла Лігу націй двічі (2019, 2025). 

Нагадаємо, збірна Португалії стала першим учасником фіналу Ліги націй УЄФА 2025 року, здолавши у півфіналі господарів фінального етапу – команду Німеччини – з рахунком 2:1.

На шляху до 1/2 фіналу німці здолали Італію у двоматчевому чвертьфіналі, після чого отримали право приймати фінал чотирьох на власному полі. Португалія у плей-оф здолала Данію.

На 48 хвилині рахунок гри відкрив Флоріан Вірц після навісу Йозуа Кімміха – 1:0. На 63 хвилині Франсішку Консейсау ударом з-за меж штрафного зрівнює рахунок – 1:1. Вже на 68 хвилині Кріштіану Роналду забив вирішальний гол.

У заключні хвилини зустрічі Німеччина кинулася відіграватися, але португальців виручав голкіпер, а на 89-й хвилині та в компенсований час блискуче зіграв тер Штеген, рятуючи після ударів Жоти.

Ліга націй-2025. Півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)

Для Португалії це вже другий фінал Ліги націй. Перший титул команда здобула у 2019 році, перемігши Нідерланди.

Як повідомлялося, Іспанія вийшла у фінал Ліги націй після драматичної перемоги над Францією.

Збірна Іспанії здобула видовищну перемогу над Францією у півфіналі Ліги націй УЄФА 2024/25 з рахунком 5:4 та вийшла до вирішального матчу турніру.

Чинні чемпіони Європи та переможці попереднього розіграшу Ліги націй зберігають безпрограшну серію в офіційних матчах, яка триває з березня 2023 року.

Ліга націй. Півфінал

Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Вільямс (22), Меріно (25), Ямаль (54 пен., 67), Педрі (55) – Мбаппе (59), Шеркі (79), Вівіан (84, а/г), Коло Муані (90+4)

Теги: Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

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