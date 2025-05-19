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Шовковський повторив унікальне досягнення Реброва та Дем'яненка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Шовковський повторив унікальне досягнення Реброва та Дем'яненка
У неділю, 18 травня, «Динамо» під керівництвом Шовковського достроково здобуло титул чемпіона України

Шовковський виграв чемпіонат України і в статусі гравця, і в статусі тренера

Олександр Шовковський, який виграв чемпіонат України і як гравець, і як головний тренер, повторив досягнення інших двох видатних «динамівців». Про це повідомляє «Главком».

У неділю, 18 травня, «Динамо» під керівництвом Шовковського достроково здобуло титул чемпіона України. 

Це дозволило головному тренеру киян повторити досягнення Анатолія Дем'яненка та Сергія Реброва, які вигравали чемпіонат України і в статусі гравця, і в статусі тренера.

Олександр Шовковський також є 14-разович чемпіоном України в статусі гравця. 

Загалом ж, Шовковський став сьомим «динамівцем», якому підкорилися золоті чемпіонські нагороди і в якості гравця, і в якості тренера – раніше аналогічне досягнення підкорювалося Валерію Лобановському, Йожефу Сабо, Михайлу Фоменку, Анатолію Демʼяненку, Олексію Михайличенку та Сергію Реброву.

Нагадаємо, зігравши на виїзді внічию з одеським «Чорноморцем» (1:1) у 29-му турі вітчизняної Премʼєр-ліги, київське «Динамо» достроково, за тур до фінішу, стало недосяжним для переслідувачів та забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України.

Цей чемпіонський титул став для команди 30-м за історію існування. 13 разів «біло-сині» ставали найкращою командою Радянського Союзу, ще 17 разів – уже незалежної України. Примітно, що за обома показниками динамівці є рекордсменами – ніхто з конкурентів не має стільки чемпіонств, скільки завоювали кияни, ані в СРСР, ані в Україні. Враховуючи своє досягнення, тепер «Динамо» може додати до своєї емблеми третю зірку.

При цьому «Динамо» має всі шанси завершити сезон без поразок (наразі у команди 21 перемога та 8 нічиїх). Раніше киянам таке вдавалося тричі за часів проведення незалежної України – у сезонах 1999/2000, 2006/2007, 2014/2015.

Свої четверті чемпіонські титули в карʼєрі завоювали Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. Причому для останнього різниця з першим здобутим золотим комплектом нагород складає 16 років.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: Олександр Шовковський ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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