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«Мені 40 років, а я бігаю!». Мілевський, не добираючи слів, накричав на одноклубників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Мені 40 років, а я бігаю!». Мілевський, не добираючи слів, накричав на одноклубників
Разом із Мілевським та Кополовцем кольори IGNIS також захищає Олександр Алієв
фото: IGNIS

Мілевський: Ви стоїте і курите на футбольному полі

Колишні гравці української Прем'єр-ліги Артем Мілевський та Михайло Кополовець, які нині виступають за аматорський клуб IGNIS, емоційно відреагували на гру своїх одноклубників. Про це повідомляє «Главком».

Мілевський був обурений недбалістю та пасивністю деяких гравців IGNIS.

«Не можете, б***ь, грати, то бігайте, відбирайте і віддавайте м'ячі тому, хто вміє. Жорстко треба грати у моментах. Втратили, пішли у відбір. Мені 40 років, а я бігаю і намагаюся забрати м'яч. Ви, б***ь, стоїте і курите на футбольному полі», – кричав Мілевський.

До партнерів також звертався і Кополовець.

«Я проїхав 1100 км, щоб виграти цей матч. А вам усе смішно!», – заявив він.

У підсумку, товариський матч завершився внічию 0:0 у основний час. У серії булітів перемогу здобув IGNIS з рахунком 4:2.

Разом із Мілевським та Кополовцем кольори IGNIS також захищає Олександр Алієв.

Артем Мілевський завершив професійну кар'єру у 2021 році. За свою кар’єру він виступав за київське «Динамо», а також клуби з Білорусі, Хорватії, Росії, Румунії, Угорщини та Туреччини.

Також у 2021 році кар’єру завершив і Михайло Кополовець.

Нагадаємо, Мілевський пригадав неприємну історію, яка сталася з ним під час виступів у складі турецького «Газіантепспору».

Артем Мілевський в ефірі TikTok пригадав одне непорозуміння, яке сталося з ним у Туреччині.

«Одного разу ми поверталися автобусом із переможного виїзного матчу, я тоді асист ще віддав. Дорога далека – годин сім, а спекотно капець. Зупинилися на заправці. Усі турки пішли до холодильника з водою, а я до іншого – де пиво стояло. Щоб не нахабніти, взяв три баночки Heineken», – згадує Мілевський.

Він зазначив, що одразу відчув щось не те.

«Сів в автобус, а на мене всі обернулися і якось дивно подивилися», – розповів Артем.

Сам Мілевський не вбачав у цьому ніяких проблем.

«Їдемо далі. Тут литовський воротар Карчемарскас мені каже: «Пиво не можна, тут так не прийнято, турки здати тебе можуть». – «У сенсі не прийнято? Я ж не горілку або віскі взяв, а пару банок пива після гри – це нормально», – згадує нападник.

Завершилося усе «викликом на килим» до керівництва клубу.

«Після прибуття мене викликало керівництво клубу: «Що ти там влаштував в автобусі?» Коротше, здали мене. Після цього з турками я особливо не дружив. Вони постійно здають. Це не моя країна», – резюмував форвард.

Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року (дев’ять матчів, один гол, один асист).

Теги: Михайло Кополовець Артем Мілевський НОВИНИ ФУТБОЛУ

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