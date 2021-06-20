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    Іспанія не забила пенальті полякам і втратила перемогу на Євро

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    Іспанія не забила пенальті полякам і втратила перемогу на Євро
    Фото з відкритих джерел

    Груповий турнір континентальної першості з футболу виходить на фінішну пряму

    Збірна Польщі здобула перше очко на Євро-2020. Поступившись у першому турі Словаччині, команда найкращого бомбардира сезону Роберта Левандовського зуміла зіграти внічию з одним з фаворитів чемпіонату Іспанією.

    Сам нападник і приніс своїй команді нічию. Спочатку він змарнував блискучий шанс відзначитися, не перегравши воротаря суперників після виходу з ним сам на сам, а з другої спроби виграв верхову боротьбі і переправив м’яч у сітку воріт.

    Гра була рівною. Іспанія більше володіла м’ячем і першою забила. Це Альваро Мората вискочив з-за спини захисника і без перешкод завдав влучного удару.

    Іспанія мала вигравати, проте порушила одне забобонне правило. Воно не рекомендує бити пенальті тому гравцю, який його заробив. Морено вирішив йому не слідувати й прогадав. М’яч після його удару влучив у стійку. Мората був першим на добиванні, проте не зміг влучити у ворота. Отже – 1:1.

    Іспанія набрала 2 очка, у Польщі – 1. Лідирує Швеція (4), яка в останньому турі зустрінеться з поляками. Словаччині (3) залишилося зіграти з іспанцями.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Іспанія не забила пенальті полякам і втратила перемогу на Євро