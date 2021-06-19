Німеччина розчавила чинних чемпіонів на Євро

Португалія першою забила, проте втримати перевагу Роналду і компанії сил не вистачило

Збірна Німеччини після поразки від французів на чемпіонаті Європи провела блискучий матч з чинними чемпіонами континенту Португалією. Вже на старті зустрічі бендестім створила кілька нагод для взяття воріт. Одно разу навіть забила, проте арбітр зафіксував хоч і пасивний, але офсайд.

Португальці відчайдушно оборонялися і одного разу вискочили в швидку контратаку. Розіграли як по нотах і Роналду забив уже в порожні ворота.

Німці наче й не помітили зміни в рахунку. Тиск посилили і захисник португальція Рубен Діаш відправив м’яч у власні ворота. Згодом Геррейро вивів господарів поля в Мюнхені вперед. Після перерви Гаверц і Госенс довели рахунок до розгромного. Підсолодив гіркоту поразци Діого Жота – 4:2.

Завдяки цій перемозі німці посідають друге місце в групі F (3 очки), змістивши португальців на третю сходинку (3). Лідер групи – збірна Франції (4). На останньому місці розташувалася Угорщина (1). В останньому турі зустрінуться Німеччина і Угорщина, Франція і Португалія.

До 1/8 фіналу виходять два переможця груп, а також чотири команди з найкращими показниками, які зайняли треті місця.