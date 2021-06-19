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    18-разовий чемпіон світу з плавання не пройшов відбір на Олімпіаду

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    Раян Лохте, ймовірно, завершить кар'єру - 18-разовий чемпіон світу з плавання не пройшов відбір на Олімпіаду
    Раян Лохте, ймовірно, завершить кар'єру
    Фото з відритих джерел

    Лохте шість разів перемагав на Іграх, але в Токіо його не буде

    Шестиразовий олімпійський чемпіон і 18-разовий чемпіон світу Раян Лохте не зміг відібратися на Ігри в Токіо.

    36-річний плавець фінішував сьомим на дистанції 200 метрів комплексом і втратив останній шанс потрапити в збірну, повідомляє NBC. Таким чином, спроба відновлення кар'єри з боку одного з найтитулованіших спортсменів в історії плавання вийшла невдалою.

    Лохте пропустив два останні чемпіонати світу. 2017 року – через покарання за неправдиве повідомлення про напад поліції на Олімпіаді в Ріо. А 2019-го – через дискваліфікацію. Раян опублікував в соцмережах фото, на якому йому робили внутрішньовенну ін'єкцію. USADA провело розслідування, яке показало, що плавець порушив антидопінгові правила. Результатом стала 14-місячне відсторонення, яке поставило хрест на зоряній кар'єрі. Лохте повернувся, але так і не зміг вийти на колишній рівень результатів.

    Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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    Теги: Олімпіада плавання
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    18-разовий чемпіон світу з плавання не пройшов відбір на Олімпіаду