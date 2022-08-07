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Росіянин залишився керівником світової федерації шахів: Кремль радіє

Володимир Миленко
glavcom.ua
Росіянин залишився керівником світової федерації шахів: Кремль радіє
Чинний президент Міжнародної федерацій шахів росіянин Аркадій Дворкович переміг на чергових виборах, обійшовши представника України
фото: Chess.com

Світова шахова спільнота не підтримала кандидатуру українського гросмейстера

На Конгресі Міжнародної федерації шахів пройшли вибори президента цієї організації. На виборах переміг чинний голова організації, росіянин Аркадій Дворкович. Про це повідомляє Chessdom.

Опонентом Дворковича був український гросмейстер Андрій Баришполець. Як повідомив член його команди, кандидат на посаду віцепрезидента, данський шахіст Петер Гейне Нільсен, Баришполець набрав на виборах лише 16 голосів, тоді як Дворкович – 157.

Ці вибори у шаховому світі назвали «битвою України і Росії». Зрадник України Сергій Карякін, який отримав російське громадянство, навіть закликав створити альтернативну федерацію, якщо переможе Баришполець.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував новину про переобрання Дворковича, заявивши, що адміністрація Путіна підтримувала цю кандидатуру. «У Кремлі стежили за виборами голови Міжнародної федерації шахів і вболівали за Дворковича», – запевнив Пєсков.

Нагадаємо, у березні Міжнародна шахова федерація відсторонила збірні Росії та Білорусі від турнірів.

Додамо, що Дворкович сприяв тому, щоб протягти на чемпіонат світу серед дітей російських шахістів, тому Україна відмовилася брати участь у цьому турнірі.

Теги: шахи росія Україна

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