Українка виграла чемпіонат світу з шахів

Любов Жильцова-Лисенко удев'яте виграла світовий шаховий чемпіонат для людей із проблемами з зором

Любов Жильцова-Лисенко удев’яте стала чемпіонкою світу з шахів для людей із проблемами зору

У Франції завершився чемпіонат світу з шахів для шахістів, які мають проблеми із зором. Переможницею турніру стала українська шахістка Любов Жильцова-Лисенко. Про це повідомляє сайт chess-results.com.

Вигравши у останньому, дев’ятому турі у індонезійки Вільми Сінаги, українка завершила турнір на першому місці із результатом 8,5 очок (із 9 можливих).

На другому місці із 7,5 очками – полька Анна Столярчик.

Ця перемога стала для української шахістки дев’ятою в кар’єрі.

Нагадаємо, що українська шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість серед дітей до 18 років, де була майже удвічі молодшою за більшість учасників.