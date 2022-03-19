Беленюк запропонував запровадити для російських спортсменів довічні санкції

Український борець вимагає конкретних термінів усунення спортсменів із країни-агресорки

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі Жан Беленюк озвучив свою пропозицію щодо санкцій проти спортсменів із Росії, – повідомляє Sport.ua.

«Спортивна спільнота має вимагати конкретних термінів виключення спортсменів із РФ в міжнародних змаганнях. Щоб не було так, що після нашої перемоги з них було знято всі санкції. Роману Власову та подібним йому ідіотам – жодних Олімпіад, Чемпіонатів світу та Європи. Довічно!», – сказав Беленюк.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила про те, що збірні Росії та Білорусі відсторонені від участі на Чемпіонаті світу-2022 з хокею, котрий має стартувати 13 травня у Фінляндії. Тепер команди країн-агресорок у елітному дивізіоні замінять збірні Франції та Австрії, які автоматично піднялися з першого хокейного дивізіону.

Спортивний арбітражний суд відмовив Росії, яка просила заморозити бан ФІФА – Міжнародна федерація футболу відмовила футбольної збірній Росії у проведенні матчу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Польщі. Збірна Росії з футболу тепер точно пролітає повз Чемпіонату світу-2022. При цьому сама польська збірна офіційно відмовилися грати з окупантом, тому важко сказати, з ким могла зіграти Росія.