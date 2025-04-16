Російський плавець, який знімався у пропагандистському відео, отримав нейтральний статус

Колесніков вітав диктатора Путіна з днем народження

Дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников отримав нейтральний статус для участі у міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics). Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

олімпійська чемпіонка Аліна Загітова

семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян

чемпіонка Європи Лала Крамаренко

триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко відмовилася на чемпіонаті Європи робити спільне фото з росіянкою Дінарою Кудаєвою – донькою ліквідованого російського окупанта.

У п'ятницю, 11 квітня, Коляденко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 65 кг, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

Також бронзу у цій ж ваговій категорії здобула донька ліквідованого російського окупанта Дінара Кудаєва. Під час церемонії нагородження українка відмовилася робити фото з росіянкою. Цікаво, що від фотосесії з донькою окупанта відмовилася і представниця Молдови Ірина Рінгачі. А от норвежка Грейс Буллен все ж вирішила зробити спільне фото з Кудаєвою.

У 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення Ірина Коляденко опинилася в окупації в Ірпені. Залишити місто вона змогла лише наприкінці березня. Також внаслідок обстрілу була зруйнована квартира Коляденко в Ірпені, яку вона отримала після здобуття олімпійської бронзи в Токіо.

9 травня 2024 року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої Закі Саліхова. Російська борчиня розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Також у дописі в Instagram вона прохала підписників вшанувати її батька-окупанта як «героя».

Такі дії Кудаєвої суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ. Однак, проросійська Міжнародна федерація боротьби продовжує допускати її до змагань.