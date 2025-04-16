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Російський плавець, який знімався у пропагандистському відео, отримав нейтральний статус

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський плавець, який знімався у пропагандистському відео, отримав нейтральний статус
7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео

Колесніков вітав диктатора Путіна з днем народження

Дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников отримав нейтральний статус для участі у міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics). Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко відмовилася на чемпіонаті Європи робити спільне фото з росіянкою Дінарою Кудаєвою – донькою ліквідованого російського окупанта.

У п'ятницю, 11 квітня, Коляденко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 65 кг, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

Також бронзу у цій ж ваговій категорії здобула донька ліквідованого російського окупанта Дінара Кудаєва. Під час церемонії нагородження українка відмовилася робити фото з росіянкою. Цікаво, що від фотосесії з донькою окупанта відмовилася і представниця Молдови Ірина Рінгачі. А от норвежка Грейс Буллен все ж вирішила зробити спільне фото з Кудаєвою.

У 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення Ірина Коляденко опинилася в окупації в Ірпені. Залишити місто вона змогла лише наприкінці березня. Також внаслідок обстрілу була зруйнована квартира Коляденко в Ірпені, яку вона отримала після здобуття олімпійської бронзи в Токіо.

9 травня 2024 року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої Закі Саліхова. Російська борчиня розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Також у дописі в Instagram вона прохала підписників вшанувати її батька-окупанта як «героя».

Такі дії Кудаєвої суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ. Однак, проросійська Міжнародна федерація боротьби продовжує допускати її до змагань.

Теги: плавання росія путін пропаганда

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