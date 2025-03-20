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Стали відомі деталі атаки Сил оборони по аеродрому «Енгельс» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Стали відомі деталі атаки Сил оборони по аеродрому «Енгельс» (відео)
В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів
фото з соцмереж

Аеродром «Енгельс» є ключовою базою стратегічної авіації Росії

Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у Енгельсі та Саратові.

Як зазначає джерело, подібні спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив ураження російського аеродрому «Енгельс».

Нагадаємо, вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області.

Раніше губернатор Саратовської області повідомляв мешканцям про загрозу БпЛА. У місті Енгельс розташовані підприємства, пов'язані з нафтопродуктами, такі як «Комбінат Кристал». Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація РФ

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Теги: росія СБУ ЗСУ аеродром

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