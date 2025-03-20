Стали відомі деталі атаки Сил оборони по аеродрому «Енгельс» (відео)

Аеродром «Енгельс» є ключовою базою стратегічної авіації Росії

Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у Енгельсі та Саратові.

Як зазначає джерело, подібні спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами.

💥💥Атака на аеродром «Енгельс» - результат спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, - джерела у спецслужбах



Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також - склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами, які летять по Україні pic.twitter.com/MW8QXXxhAj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив ураження російського аеродрому «Енгельс».

Нагадаємо, вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області.

Раніше губернатор Саратовської області повідомляв мешканцям про загрозу БпЛА. У місті Енгельс розташовані підприємства, пов'язані з нафтопродуктами, такі як «Комбінат Кристал». Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація РФ