Головна Думки вголос Антон Швець
search button user button menu button
Антон Швець Блогер

Торгова війна США – Китай: хто протримається довше?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Проблема у тому, що США все ще демократія, а Китай нею ніколи не був
фото: depositphotos.com

Буде Китаю важко? Без сумнівів

Багато економістів зараз оцінюють перспективи торгівельної війни США проти Китаю на основі макроекономічних параметрів. І в цьому є сенс.

Якщо так оцінювати, то Китаю торба. Без варіантів. Обсяг накопичених проблем у Китаї набагато більший за США. Ну принаймні на даний момент.

Як там далі глобалізація буде вигрібати це ще питання. І як там вигрібати США буде також питання. Може і вигребе. Варіанти є. А от у Китаю варіантів, ну суто економічних, не дуже багато.

Потрібні ринки збуту, а їх небагато. А далі нарощувати внутрішній не дуже і можливо. У сенсі будуть, але не врятує. Або капітуляція з втратою обличчя, або упиратися рогом до талого.

Є ще геополітичні варіанти. Наприклад союз країн у регіоні. І Китай відповідно каже всім, що поки Сі живий, Китай згодний бути найбільшим, але не першим. А майже рівним. Експансія у морі закінчується. На Тайвань закривають очі. Кімів на підсос, у Китаю є можливості і Росія не сильно врятує.

Ну і далі йти до Філіппін (ну це можливо), Японії (дуже складно), Південної Кореї (якщо Кімів залякати, то легко), Вʼєтнаму (дуже образливо для Китаю) та інших і казати, хлопці, я всьо поняв, простітє, давайте якось вигрібати тут в Азії самостійно. Кроки у цьому напрямку є, але чогось вірю слабо.

Інший геополітичний варіант йти до Європи. І бонусом у кошику мати арабів, Середню Азію та Латинську Америку. Європі треба казати – давайте ми прикинемося нормальними і будемо вести себе якось інакше. Якось. Короче, ми у ваш бізнес входимо як люди, а не як завжди. А ви у наш як бажаєте входити, все одно не дуже вийде. Міняємо ваш ринок на щось.

Бонусом чули у вас проблеми з Путіним? Будемо проводити маневри та навчання на російському кордоні кожен рік, а у випадку чого біля країн Балтії, висунемо на російський кордон тисяч 500 війська. З натяком, що дійдемо до Якутська за три дні. Точніше за три місяці, бо доріг там нема, але то таке. Ну і з Україною якось допоможемо. Якось.

Можемо відновлення розполовинити, але підрядники наші. А на Тайвань вам доведеться закрити очі, але з нас гарантія, що чіпи у вас будуть. І тільки у вас. І у нас, але то вже вторинне, бо все у нас буде спільне на той момент.

Віриться також не дуже, хоча простіше ніж варіант з союзом у регіоні. Повірте мені, це дійсно простіше. Китай там у регіоні всіх задовбав.

Ну і здається, що варіантів у Китаю нема? Ну якщо упертися рогом? Ну не так щоб.

Проблема у тому, що США все ще демократія, а Китай нею ніколи не був. А це впливає. Подивіться на Росію хоча б. Ронін нормас написав, що за часів Єльцина прорив з вокзалу Майкопської бригади це менше трупів, ніж зараз за день війни. І нічого. Всім пофіг. А тоді був скандал. Величезний. А зараз нігугу.

І про це всі якось забувають. Не будемо про соціальний кредит та тотальне слідкування. Не дуже воно поки ще працює. Давайте про те, що працює.

У Великому Китайському Файерволі, який контролює китайській чєбурнєт, працює 50 тис. людей. І там весь інтернет навколо цього файерволу вибудований. Тобто вони не самі все роблять, там і ШІ, і контролі, і все. Контроль такий, що евфемізми вже на третю ступінь абстракції поїхали, якщо хочеш компартію посварити. Анонімні акаунти? Не смішить. Їх нема.

Ви просто не напишете пост зі словом, яке заборонено у китайській соцмережі. Воно просто не запоститься. І у листуванні не відправиться. І проти цього є методи, звісно, мунспік китайців ще той геморой. Для некитайців. Але ці 50 тис. біороботів там не дарма свою пайку мають. Вони за півдня тренди хавають і все. Бан. Виїзд перевірки по адресу. Допит. Результат.

До них додайте ще трете управління військової розвідки НВАК. Там по кіберу ще пару десятків тисяч працює. Вони звісно по світу працюють, але їх завжди можна переключити на внутрішні проблеми. Пам’ятаю одного китайського письменника, який книгу дописував у Канаді (здається), фізично відключившись від інтернету. Бо ламали та стирали все.

Бонусом МГБ та МДБ. Це громадська безпека та державна відповідно. Спецполіція та чекісти. До них партія. Вона також величезна і досить організована. Чогось створити не може, а от контролювати та забаганки керівництва виконувати може. Китай без проблем, під час ковіду, тримав десятки мільйонів своїх громадян по домівках.

Проблеми тільки через пару років почалися. І то, ну як проблеми. Бунтів не було. Жодного. Ну у сенсі повстань не було. Через пару років почали виходити на акції з білими аркушами. І, о боже, хтось з протестуючих навіть насмілився критикувати компартію. Ви уявіть собі. Страшне за мірками Китаю.

І такій традиції багато років. Китай примусово стерилізував сотні мільйонів жінок. Тепер хекають від того звісно, але тоді змогли. І стерилізували аж до 2015 року. Не те щоб сива давнина. Вже у сучасності.

Буде Китаю важко? Без сумнівів. Може він завалитися? Та може, ніхто там насправді не знає, яка міцність системи.

Але от мене, як скептика Китаю, спитати хто протримається пару років, рейтинг Трампа (а ми ж про рейтинги в США ще говоримо) чи режим Сі? Ну так я поставлю на Сі. Економіка у Китаї полетить у прірву. Так відбалансує, що народ ще у села побіжить. А от про режим я такого сказати не можу.

Якщо б Китай перший почав, тоді ще можливо. А так як зараз, ну завжди можна буде пояснити. Навіть як Путіну придумувати нічого не треба буде. Послідовно воювали з підступним ворогом, ну він підступно і завдав удару. Що ми не вміємо тримати удар (не вмієте, але хто ж то визнає)?

Так що при оцінці параметрів торгівельної війни треба розуміти, що карти зараз викладає не Китай. Вони лише відповідають.

Яка там міцність компартійної системи не знає і компартія. Але здається на пару років їх вистачить. Якщо піти на перемовини, то обличчя втрачає не тільки Сі, а і всі китайці. І вони це дуже добре розуміють.

А Сі дуже добре розуміє, як контролювати китайців. Вміє відчувати. Ковід це довів. Перспективам Китаю стати першою країною світу торба. Цю війну вони, здається програють. А от битву з Трампом можуть і виграти. Десь Китаю доведеться піти на поступки. Або у союзах, або всередині країни. Якщо піде, то я б на Трампа не ставив.

А якщо не піде, то також би не ставив. Там 50 на 50, але в американців я вірю.

А у китайців ні. Саме у народ. Знаєте чому? Бо для вас фото з Тяньаньменю чоловіка перед танком це символ.

А китайська молодь навіть не знає, що це за фото і чому воно символ.

Просто не знає і все.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США економіка Китай Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат Європарламенту Рафаель Глюксман: Американці стали на бік тиранів
Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи
17 березня, 02:59
Пентагон готується до масових звільнень працівників
Пентагон планує звільнити до 60 тис. працівників
19 березня, 12:15
У четвер Трамп підпише указ про ліквідацію Департаменту освіти
Білий дім підтвердив, що Трамп підпише наказ про закриття Міністерства освіти
20 березня, 03:58
За ініціативою G7 європейські партнери надали Україні 4 млрд євро
ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок доходів від російських активів
20 березня, 13:58
Презентація відбулась сьогодні в порту Тайваню
Тайвань створив безпілотний човен Endeavour Manta для захисту від Китая
26 березня, 19:10
Politico: Трамп був сповнений підозр через те, що Волтц узагалі зберіг номер Ґолдберга на своєму телефоні
Медіа дізналися справжню реакцію Трампа на витік із секретного чату
26 березня, 18:29
Рада World Athletics вважає санкції адекватними і не вважає за необхідне їх змінювати
World Athletics лишила без змін санкції проти Росії і Білорусі в легкій атлетиці
25 березня, 13:27
Загальний збиток через американські тарифи для ЄС коштуватиме близько 750 млрд євро
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
3 квiтня, 15:35
Трамп повідомив, що відвідає три країни
Трамп повідомив, куди планує здійснити перші закордонні візити
1 квiтня, 08:19

Антон Швець

Торгова війна США – Китай: хто протримається довше?
Торгова війна США – Китай: хто протримається довше?
Українцям починають відкриватися очі на рівень європейської та американської корупції
Українцям починають відкриватися очі на рівень європейської та американської корупції
Чи стане економічна криза проблемою для Трампа?
Чи стане економічна криза проблемою для Трампа?
Як один китайський проєкт призвів до політичної кризи у Сербії
Як один китайський проєкт призвів до політичної кризи у Сербії
Як центробанк РФ ламає МВФ?
Як центробанк РФ ламає МВФ?
Про результативність ППО Ізраїлю під час іранської атаки
Про результативність ППО Ізраїлю під час іранської атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
42K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
18K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
15K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
12K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua