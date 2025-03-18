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РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року російський уряд запровадив окрему групу військових спеціальностей – «Інформаційне протиборство»

Росія розширює кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил. Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Розвідка зауважує, що для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року російський уряд запровадив окрему групу військових спеціальностей – «Інформаційне протиборство».

«Підготовка фахівців з ІПСО відбувається у військовій академії генштабу ЗС РФ та військово-космічній академії ім. можайського. Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів – заборонене», – йдеться у повідомленні.

ГУР наголошує, що розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії Росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, Сил безпеки та оборони та українського суспільства.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

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Теги: росія росіяни Україна дезінформація військові ГУР розвідка

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