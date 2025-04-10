Наро-Фомінськ у Росії атаковано дронами

Росіяни заявляли, що чули гучні звуки, схожі на стрілянину

В ніч на 10 квітня в місті Наро-Фомінськ під Москвою пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Росіяни заявляли, що чули гучні звуки, схожі на стрілянину, а небо над містом освітлювали «червоні штуки», які нагадували гелікоптери. Дехто з очевидців повідомляв про низько літаючі об'єкти невідомого походження.

На тлі цих подій у московському аеропорту Внуково та калузькому Грабцево тимчасово ввели режим обмеження польотів – так званий план «Килим». Згодом ці обмеження скасували.

Російські ЗМІ повідомляють, що над Наро-Фомінськом працювала система протиповітряної оборони, а в небі фіксували безпілотники.

Нагадаємо, місто Калуга у Росії опинилося під атакою дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

За повідомленням росіян, Калугу було атаковано безпілотниками. Місцеві писали про вибухи та роботу ППО.

Губернатор Калузької області заявив про знищення шести БпЛА на території одного з районів. За його словами, постраждалих немає, як і пошкоджень інфраструктури.

До слова, в ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

На Кубані вибухи пролунали в одразу кількох населених пунктах: Приморсько-Ахтарську, Тихорецьку та Слов’янську-на-Кубані.

Дрони атакували і Ростовську область. Вибухи чули в районі Таганрога, на півночі від Ростова-на-Дону в Білокалітвенському районі, а також у районі Новочеркаська.