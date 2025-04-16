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Скільки снарядів КНДР поставила Росії: шокуючі цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Скільки снарядів КНДР поставила Росії: шокуючі цифри
Лідер КНДР Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Постачання від КНДР до Росії відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами

Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 млн артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Як інформує «Главком» про це йдеться у розслідуванні Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром OSC.

Журналісти зазначають, що постачання відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії.

Аналітики OSC відстежили 64 рейси до північнокорейського порту «Раджин», здійснені з вересня 2023 року по березень 2025 року чотирма контейнеровозами під російським прапором – «Ангара», «Марія», «Майя-1» і «Леді Р» – до російських портів «Східний» і «Дунай». Цими рейсами було доставлено майже 16 тисяч контейнерів із північнокорейськими снарядами та іншими боєприпасами, які згодом залізницею транспортувалися на склади поблизу українського кордону

«Перевірити боєприпаси всередині кожного транспортного контейнера неможливо, однак OSC підрахувала так званий «консервативний діапазон» – від 4 до 6 млн артилерійських снарядів, ґрунтуючись на оцінці України щодо їхньої поширеності та ймовірних схем пакування», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, додатково направила щонайменше 3 тис. військових до Росії у січні та лютому цього року – для їхньої участі у війні проти України.

Також КНДР продовжує постачати Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання, зокрема: балістичні ракети малої дальності; самохідні гаубиці калібру 170 мм; реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.

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Теги: Південна Корея росія війна фронт зброя

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